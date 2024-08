Sprchovanie je neoddeliteľnou súčasťou našej dennej rutiny, no ako často by sme sa mali naozaj sprchovať? Dermatológovia a výskumy odhaľujú, že denné sprchovanie môže mať svoje výhody aj nevýhody. Zistite, ako často by ste sa mali sprchovať, aby ste udržali svoju pokožku zdravú a sviežu.