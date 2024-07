(Zdroj: SITA/AP)

Máte pocit, že ste doslova magnet na komáre? Priťahujete ich viac ako vaši priatelia a príbuzní? A pýtate sa, čím to je, a ako by ste tomu mohli zabrániť? Na tieto otázky sa pokúsil nájsť odpovede spravodajský server The New York Times.