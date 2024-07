Jaskyňa Ghar Dalam: Vzrušujúca cesta do pradávnych dejín Malty

Malta vám ponúkne všetko, čo čakáte od letnej dovolenky. V prvom rade sú to skvelé služby v kombinácii s krásnym pobrežím a morom, potom historické pamiatky, ktorých je na ostrove naozaj neúrekom, no a v neposlednom rade je to úžasná príroda. Jednou z jej naj atrakcií je jaskyňa Ghar Dalam, ktorú nájdete na juhovýchodnom pobreží.