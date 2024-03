Michael (34) chcel darovať 130 eur na charitu, omylom poslal desaťnásobok sumy: Neuveríte, čo nasledovalo!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Tridsaťštyriročný Michael zostal zdesený, keď zistil, že namiesto toho, aby daroval štedrých 150 dolárov (137 eur) na charitu, omylom odoslal desaťnásobok tejto sumy. Išlo o veľmi štedrý príspevok vo výške závratných 15 000 dolárov (13 780 eur). Michael, ktorý sa o zámenu podelil v príspevku na Reddite, vysvetlil, že keď on a jeho manželka žili v San Franciscu, bývali vedľa veterána na dôchodku menom Joe, ktorý bol oddaným hinduistickým kňazom. Jedného dňa Michael na chodbe stretol Joa a ten mu povedal o jeho charitatívnej organizácii. Michael sa rozhodol, že ju podporí.

Na druhý deň v práci poslal charite 150 dolárov. „O chvíľu mi na telefóne prišla správa s upozornením na nezvyčajne veľkú transakciu na mojej kreditnej karte. Bol som zmätený a otvoril som textovú správu. Bolo tam napísané, že som zaplatil 15 041 dolárov (13 817 eur) v prospech kampane na GoFundMe,“ uviedol Michael. Rýchlo zistil, kde urobil chybu. Nevšimol si, že číslo svojho účtu píše do políčka na zadávanie sumy. Jeho číslo kreditnej karty sa začína číslicou 4 a 1. Keďže ale predtým do políčka so sumou vpísal 150, konečná suma sa kvôli tomuto omylu zvýšila na 15 041. V panike zavolal na linku podpory, kde mu povedali, že takéto chyby sa stávajú často a že mu vrátia požadovanú čiastku do pár dní.

Michael však vedel, že zamestnanci charity budú mať prístup k informáciám o zaslaní a následnom stiahnutí peňazí. Nasledujúci deň preto chcel ísť za Joeom a všetko mu vysvetliť. „Ale keď som sa na druhý deň ráno zobudil, pozrel som sa na telefón a videl som, že mám na Facebooku viac ako 40 upozornení,“ uviedol. Našiel množstvo žiadostí o priateľstvo a aj správu od muža s neznámym menom. „Ten muž mi poslal video z Bangladéša, na ktorom je obklopený desiatkami chudobných a hladných ľudí, ktorí držia tašky s jedlom, a ďakuje mi za môj štedrý dar,“ prezradil Michael. Ďakovných správ od Bangladéšanov Michael dostal oveľa viac.

Správy ho dojali, a tak sa rozhodol, že hoci nemôže charite nechať celú zaslanú čiastku, namiesto pôvodných 150 dolárov poslal 1 500 dolárov (1 378 eur). „Hostiteľ charitatívnej organizácie bol neuveriteľne láskavý a chápavý a vysvetlil mi, že 1 500 dolárov znamená v Bangladéši veľmi veľa. Nakoniec si myslím, že celá skúsenosť bola obojstranne výhodná. Pomohol som veľkej veci a mám z toho vtipnú historku,“ dodal v príspevku. Množstvo ľudí mu vyjadrilo obdiv nad tým, že voči osudu Bangladéšanov nezostal ľahostajný. Ďalších to úprimne dojalo.