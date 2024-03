Muž podvádzal svoju manželku, zamlčal jej pohlavnú chorobu: O takejto pomste sa mu ani len nesnívalo, uf!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Manželka sa dozvedela o aférach svojho muža počas ich spoločnej dovolenky, keď mu prehľadala telefón. Keď sa vrátili domov, zahájila pátraciu akciu, aby našla ďalšie dôkazy. Bola zdesená tým, čo našla ukryté v ich spálni. O príbehu tejto ženy informoval podcast LuAnna a video sa dostalo aj na TikTok. Na záberoch jedna z moderátoriek číta: „V jeho telefóne som našla viacero správ od dievčat, s ktorými odišiel domov pred štyrmi rokmi. Našla som aj nedávne správy zo skupinového chatu, kde im oznámil, že chytil pohlavne prenosnú chorobu a aj ďalšie veci.“

Žena sa preto rozhodla pomstiť. Zvolila si pomerne rafinovaný plán a naliala mu do šampónu a kondicionéra na vlasy krém na odstránenie chlpov Nair. „Našťastie je lakomec a všetok šampón a kondicionér si kupuje vo veľkom. Takže som urobila to, čo by urobila každá iná zdravá žena –kúpila som toľko odstraňovača chĺpkov Nair, koľko by sa dalo odniesť v košíku,“ odhalila ďalej moderátorka. „Prišla som domov a pokračovala som v prelievaní do šampónov. Poriadne som ich pretrepala, aby sa zmiešali. Pridala som do nich esenciálne oleje, aby som neutralizovala zápach Nairu a zbavila som sa dôkazov,“ dodala.

Moderátorky zostali z mladej ženy v nemom úžase a po vypočutí celého príbehu jej zatlieskali. Ostatní sa tiež podelili o rôzne spôsoby, ako sa pomstiť neverníkom. Jedna osoba uviedla: „Ja som môjmu mužovi schovala krevety po celom byte. Pod nábytkom, niektoré boli ukryté v záclonách a iné na miestach, kde by ste ich nikdy nehľadali.“ Niektorí napísali, že ženin žart s krémom na odstránenie chĺpkov nemohol fungovať, pretože podľa návodu na použitie musí pôsobiť aspoň niekoľko minút. „Nemusí krém Nair pôsobiť asi päť minút? Ak áno, tak si pravdepodobne ani nevšimne žiadny rozdiel,“ uviedol iný komentujúci.