Pár zdieľa svoj výstredný sexuálny život na internete: Vďaka ich TIPOM si to v spálni poriadne okoreníte!

(Zdroj: Instagram/lifewithstaceandty)

USA - Koučka intimity a sexu Stace a jej partner, oceňovaný kulturista Ty, diskutujú so svojimi fanúšikmi o pikantných úchylkách a sexuálnych praktikách. Dúfajú, že toto je ten správny spôsob, ako pomôžu iným párom vrátiť do vzťahu vášeň a žiadostivosť.

„Zdieľame náš nemravný sexuálny život online, aby sme inšpirovali ostatných k divokému životu v spálni,“ hovoria otvorene Stace a jej partner Ty. Dúfajú, že takýto spôsob ich prezentovania inšpiruje aj predplatiteľov, aby si okorenili svoj sexuálny život. Hoci nie každý sa bude s touto formou edukácie stotožňovať, dvojica verí, že zverejňovanie detailov ich skutočného intímneho života môže pomôcť posilniť vzťah iným párom. „Vzdelávame tým, že ideme príkladom a otvorene hovoríme o našich výstrednostiach bez strachu z odsúdenia,“ vysvetľuje trénerka intimity a sexu Stace pre britský denník Daily Star.

„Prostredníctvom obsahu, ktorý vytvárame, je všetko veľmi organické, skutočné a otvorené,“ uviedla ďalej. Jej partner a kulturista Ty doplnil: „Všetok náš pikantný obsah rozpráva aj príbeh. Vysvetľujeme, ako začínajú naše intímne chvíle. Napríklad Stace mohla mať ťažký deň. Prípravu na našu intimitu zaznamená do videí a ukazuje 'skutočný intímny život' dvojice, ktorá miluje sex. Ten sa môže začať už v kuchyni alebo v spálni.“ Pár, ktorý zverejňuje príspevky na Instagrame, sa uisťuje, že odpovedá na otázky fanúšikov, aby sa mohli zapojiť aj oni.

Stace ozrejmila aj dôvod, prečo sa rozhodli pre OnlyFans: „Zistili sme, že inšpirujeme ľudí, aby nasledovali svoje výstrelky alebo skúsili nové veci so svojím partnerom. Často koučujem alebo odpovedám na otázky predplatiteľov týkajúce sa intimity.“ V rozhovore o najväčšom zabijakovi sexuálneho života dvojica uviedla, že chybou môže byť nadmerná pohodlnosť. „Veríme, že by ste mali pri svojom partnerovi cítiť pohodlie a bezpečie, ale nikdy by ste nemali prestať pracovať na sebe a prinášať mu najlepšiu verziu svojho ja,“ zhodli sa obaja. Ak niekto berie vzťah ako samozrejmosť, stráca kontakt so sebou kvôli nedostatku úsilia.

V rámci tipov na pikantný sexuálny život dvojica navrhla exhibicionizmus, napríklad vyzliekanie, BDSM (vrátane bondáže) a voyeurizmus. Tiež uviedli, že je dôležité odstrániť zo sexu tabu a zastrašovanie, aby sa vytvorilo silnejšie spojenie. „Odporúčam párom, aby spolu zažívali nové dobrodružstvá v spálni aj mimo nej a objavovali príležitosti na vzájomné zblíženie,“ dodala Stace.