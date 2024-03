Plastický chirurg odhalil, ktorý zákrok je najnebezpečnejší: Po tomto už pod nôž nepôjdete!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Caughlin vysvetlil, že najhoršie je to často vtedy, keď sa pacienti nechajú uspať anestézou. V rozhovore pre denník Daily Star vysvetlil: „Je to veľmi nebezpečné, pretože do veľkých ciev sa môže vstreknúť tuk, ktorý môže viesť k mŕtvici alebo k zablokovaniu krvného toku. Preto sa snažím všetky svoje zákroky robiť v bdelom stave, len s tabletkami na upokojenie a lokálnym lidokaínom." Napriek tomu má každý zákrok svoje riziká a v nesprávnych rukách môže byť nebezpečný.

Dobrým príkladom je prípad „plastických chirurgičiek“ matky a dcéry. Päťdesiattriročná Libby Adameová a jej dcéra Alicia Galazová v súčasnosti čelia obvineniu z vraždy, pretože v októbri 2019 údajne spôsobili smrť svojej klientky, 26-ročnej Karissy Rajpaulovej. Na súde sa nedávno objavili desivé zábery nevydarenej operácie liftingu zadku, kde prokurátori tvrdili, že dvojica vedome vstrekovala toxické chemikálie do klientky počas amatérskej operácie v Kalifornii. Tvrdili, že začínajúca pornohviezda Rajpaulová dostala infarkt počas tretej operácie zadku, ktorú mali vykonať práve Libby a Alicia v hotelovej izbe. Ich súdny proces stále pokračuje.

Doktor Caughlin tiež prezradil, že obľúbeným zákrokom je aj vyrysovaná línia čeľuste. „Vždy som sa zameriaval na líniu čeľuste a teraz sa stala ešte populárnejšou ostro definovaná línia čeľuste s kontúrami,“ vysvetlil. „Vďaka sociálnym sieťam a selfie je o túto službu čoraz väčší záujem. Majú o ňu záujem mladí, starí, čierni, bieli, ľudia ázijského či hispánskeho pôvodu, ženy, muži, transsexuáli, homosexuáli aj heterosexuáli," uviedol ďalej.