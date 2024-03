Vodičku na prázdnej nočnej ceste vystrašil tajomný DUCH: Úsek je známy tragickými nehodami!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Jazda po prázdnej ceste v noci môže byť dosť strašidelná. Posledná vec, ktorú potrebujete, je nadprirodzená entita na vozovke. To zažila jedna vodička, ktorá v pondelok 22. januára šoférovala po prázdnej ceste v Kalifornii. Na Reddite zdieľala strašidelné video, v ktorom vidno, ako auto prešlo dlhou zákrutou a uprostred cesty sa zrazu objavilo niečo, čo vyzeralo ako priehľadná postava. Rýchlo sa však presunula do druhého jazdného pruhu a napokon úplne zmizla.

K strašidelnému incidentu došlo približne o 20:50 pozdĺž Friant Road – cesty, ktorá bola v priebehu rokov miestom mnohých smrteľných nehôd. V roku 2023 na tejto ceste zomrela žena po tom, čo sa jej auto zrazilo s vozidlom odťahovej služby. Aj minulý rok zomrel na ceste 50-ročný lekár s manželkou po náraze do stromu. Podľa miestnej legendy ide o ducha bývalého policajta, ktorý hliadkuje na Friant Road a zastavuje autá, aby ich varoval pred možnými nehodami. Predpokladá sa, že dôstojník zomrel na úseku Friant Road pri autonehode.

Používatelia Redditu sa podelili o svoje názory na strašidelné video. „Určite to bol duch,“ uviedol jeden z komentujúcich. „Áno, videl som a počul som o viacerých duchoch na cestách,“ pridal sa ďalší. Ostatní diváci si tým ale takí istí neboli. „Je viac než pravdepodobné, že to bol prach vo vetre,“ argumentoval tretí. „Vyzerá to ako svetlo blížiaceho sa auta odrážajúce hmlu,“ uviedol štvrtý. Niektorí zase tvrdili, že záznam je graficky upravený.