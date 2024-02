Skutočný príbeh ženy, ktorú posadlo niekoľko démonov: Lízala moč z podlahy, prežila až 67 exorcizmov!

(Zdroj: Facebook/Haunted Detective/Getty Images)

Hororový film s názvom „The Exorcism of Emily Rose" (Vymetanie Emily Rose) je založený na príbehu Anneliese Michelovej, ktorá počas svojho života prežila 67 exorcizmov. Film z roku 2005 sleduje obhajkyňu, ktorá zastupuje farára obvineného zo zabitia z nedbanlivosti po tom, čo vykonal exorcizmus na 19-ročnej študentke Emily Roseovej. Hoci bol film kasovým trhákom, skutočný príbeh je pravdepodobne desivejší, než ako je zobrazený na plátne.

Anneliese sa narodila a vyrastala v prísnej katolíckej rodine v Nemecku a vždy bola tlačená k náboženskému životu. Ona a jej tri sestry žili prísnym životom. Nemali žiadnych priateľov, pretože dievčatá trávili väčšinu času vo vnútri a modlili sa. Keď mala Anneliese 16 rokov, jej život sa začal prudko meniť, upadala do tranzu a pomočovala sa, informuje portál Medium. Častokrát mala aj výpadky pamäte. Niektorí z jej najbližších považovali tranzy za znepokojujúce, no to bol len začiatok Anneliesiných problémov. Tie ešte nejaký čas pretrvávali a až v roku 1970 lekári skutočne zistili, že s ňou niečo nie je v poriadku. Anneliese hospitalizovali s tuberkulózou, čo je bakteriálna infekcia šíriaca sa vdychovaním drobných kvapôčok z kašľa alebo kýchania nakazenej osoby.

Keď sa Anneliese zotavovala, tvrdila, že hlasy v jej hlave sa začali stupňovať, ale nikto nevedel pochopiť prečo. V roku 1973 sa objavili aj epileptické záchvaty s desivými halucináciami a prítomnosť takzvaných diabolských tvárí sa stala pravidelným javom. Anneliese začala veriť, že ju posadol diabol a svedkovia tiež tvrdili, že lízala napríklad moč z podlahy a vyzliekala sa. V dôsledku toho sa duchovní domnievali, že nemajú inú možnosť ako vykonať na mladej žene 67 exorcizmov.

Prvý z mnohých rituálov sa uskutočnil v septembri 1975, pričom odhalil najmenej šesť démonov, ktorí obývali Anneliesino telo. Spútavali ju na celé hodiny, ale bezvýsledne. Anneliese nakoniec prestala jesť a jej telo prestalo spolupracovať. Po celom tele mala tiež modriny a rany. V júli 1976 zomrela na podvýživu a dehydratáciu. Po smrti boli jej rodičia a kňazi odsúdení za zabitie z nedbanlivosti, ale dostali iba podmienečné tresty odňatia slobody, informoval americký denník Washington Post. Príbeh Anneliese sa zvyčajne pripisuje duševnej chorobe, ktorá sa nesprávne liečila.