VIDEO, z ktorého tuhne krv v žilách: Lesom sa rozliehal DESIVÝ zvuk záhadného tvora, nebolo to prvýkrát!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Používateľ Redditu na sociálnej sieti publikoval video, z ktorého doslova tuhne krv v žilách. Na záberoch vidno, ako sa schováva za kopou dreva. „Čo to bolo?“ spýta sa v úvode videa a krátko nato sa lesom v kanadskom New Brunswicku začne rozliehať hrôzostrašný rev neznámeho tvora. „Počul som ďatľa, ktorý zavolal na poplach, a potom som počul nejaké zvláštne zvuky a začal som nahrávať. Neznie to ako volanie rysa alebo niečoho, čo poznám,“ uviedol používateľ sociálnej siete ďalej. Jeho 27-sekundové video vyvolalo obrovský záujem ostatných ľudí, ktorých zvuk znepokojil rovnako ako autora videa.

Mnohí uviedli, že podobné zvuky sami počuli. „Podobné zvuky som počul v severnej Kalifornii asi pred 15 rokmi. Divoké,“ napísal jeden z komentujúcich. „Vyrastal som vo Fort Stevens v Oregone. V tejto oblasti bolo hlásených veľa pozorovaní Bigfoota. Starší brat môjho najlepšieho kamaráta mi naposledy rozprával o tom, ako niekoľkokrát videl Bigfoota. Raz hľadel cez okno do jeho spálne. Hovoril aj o silnom zápachu,“ pridal sa ďalší. „Môžem potvrdiť, že presne ten istý zvuk som počul takmer nepretržite 10 minút v lesoch východnej Kanady – konkrétne v New Brunswicku – minulý rok v októbri. Bolo mrazivé počuť to znova,“ dodal tretí.

Ozval sa však aj iný komentujúci z Oregonu, ktorý sa podelil o strašidelnú príhodu spred pár rokov. Vysvetlil, že často kempoval v lesoch úplne sám. Často však v hlbokej noci utekal pred zvukom, ktorého sa bál. „Utekal som kvôli tomu, čo som počul, nie kvôli tomu, čo som videl. Celé roky sa snažím opísať zvuk, ktorý som počul,“ uviedol v komentári a dodal, že sa mu pri počutí tohto zvuku vohnali do očí slzy. Následne uviedol, že keď išiel kempovať spolu s dvomi ďalšími priateľmi, zažili v lesoch pri oregonskom meste Cotagge Crove hrôzostrašnú príhodu.

(Zdroj: Getty Images)

„Pred 25 rokmi sme kempovali na otvorenom priestranstve. Okolo nášho kempu sa predieralo niečo masívne. Zjavne to bolo na dvoch nohách a dupalo okolo nás viac ako hodinu. Nebol to medveď, los ani rys. Bolo to veľmi ťažké stvorenie stojace na dvoch nohách,“ opísal muž. Podľa jeho slov sa neznámy tvor pohyboval veľmi rýchlo a stavbou tela pripomínal obrovského muža. „Prenasledoval nás. Kroky otriasli zemou. Vystrelili sme do vzduchu a ono to neodišlo. Krúžilo to okolo nášho tábora, o tom niet pochýb,“ uviedol ďalej. Trojica zostala celú noc hore a ráno nenašli žiadne stopy. „Netuším, čo to bolo, ale nikdy v živote som sa v lese viac nebál,“ dodal.