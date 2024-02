Odborníci prezradili, čo signalizuje bolesť v jednotlivých častiach chrbta: Pricviknutý nerv, ale aj rakovina!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Abbas Kanani, lekárnik v online lekárni Chemik Click, pre britské noviny The Sun povedal, že existujú špecifické spôsoby liečby každého typu bolesti chrbta. Podľa jeho slov by ste mali vyhľadať lekársku pomoc, ak ste spozorovali bolesť chrbta sprevádzanú vysokou teplotou, ak ste schudli bez toho, aby ste sa o to snažili a aj vtedy ak sa vám na chrbte objaví hrča alebo opuch. Ak sa bolesť nezlepší alebo je v noci ešte intenzívnejšia, mali by ste tiež kontaktovať lekára. Ak bolesť vychádza z hornej časti chrbta - medzi ramenami - a nie z dolnej časti chrbta, požiadajte o urgentné vyšetrenie. Odborníci zároveň vysvetlili, čo jednotlivé tipy bolestí môžu signalizovať.

Bolesť v bokoch

Bolesť po stranách chrbta môže naznačovať, že máte problémy s orgánmi. Môže ísť o problémy s obličkami, pankreasom, črevami alebo maternicou. Osteopatka Nadia Alibhaiová uviedla, že problémy s obličkami môžu spôsobiť bolesť na oboch stranách chrbtice pri hrudnom koši. „Obličky sa nachádzajú v strednej až dolnej časti chrbta tesne pod hrudným košom, takže ak má niekto problémy s obličkami alebo močovými cestami, zvyčajne pociťuje bolesť tesne pod hrudným košom na oboch stranách chrbtice. Je to spôsob, akým sa bolesť šíri," vysvetlila. Chronické ochorenie obličiek môže byť spôsobené cukrovkou a vysokým krvným tlakom. Tieto ochorenia môže viesť k smrteľnému zlyhaniu obličiek, ktoré spôsobuje hromadenie škodlivého odpadu v tele a vyžaduje si liečbu dialýzou alebo niekedy transplantáciu orgánov.

Kanani povedal: „Problémy s pankreasom, ako je akútna pankreatitída, majú tendenciu spôsobovať náhle silné bolesti v strede brucha." Zápal v častiach hrubého čreva, ktoré sú bližšie k chrbtu, môže tiež spôsobiť bolesť v dolnej časti chrbta na bokoch. Tlak v konečníku alebo hrubom čreve spôsobený prekážkou, napríklad suchou stolicou, môže spôsobiť bolesť vystrelujúcu do chrbta alebo brucha. Bolesti chrbta alebo chrbtice počas tehotenstva sú v počiatočných štádiách veľmi časté. Niekedy k tejto bolesti dochádza, keď sa svaly maternice stiahnu.

Bolesť v chrbtici

Samotná bolesť chrbtice môže poukazovať na množstvo ochorení vrátane spinálnej stenózy. Kanani povedal: „K stenóze chrbtice dochádza vtedy, keď sa zúži chrbticový kanál v dolnej časti chrbta. To vytvára tlak na miechu alebo nervy vedúce z miechy do svalov, čo spôsobuje bolesť." Spinálna stenóza sa môže vyskytnúť kdekoľvek na chrbtici, ale najčastejšie sa vyskytuje v dolnej časti chrbta. Je pomerne častá, pričom degeneratívne zmeny chrbtice postihujú až 95 percent ľudí vo veku 50 rokov. Podľa Clevelandskej kliniky je tento stav zvyčajne zapríčinený zmenami spôsobenými opotrebovaním, ktoré sa prirodzene vyskytujú s vekom. Jedna zo zriedkavých foriem stenózy sa nazýva syndróm kaudy, ktorý spôsobuje, že všetky nervy v dolnej časti chrbta sú náhle silne stlačené.

Tento stav môže spôsobiť ischias na oboch stranách, slabosť alebo necitlivosť v oboch nohách, pod pohlavnými orgánmi alebo okolo konečníka. Rovnako môžete spozorovať problém s močením alebo stratíte kontrolu nad tým, kedy budete potrebovať ísť na veľkú. Ide o naliehavú zdravotnú situáciu, ktorá si vyžaduje okamžitú hospitalizáciu a niekedy aj urgentný chirurgický zákrok. Kanani dodal: „Degeneratívne ochorenie platničiek vzniká vtedy, keď každodenný pohyb, šport a úrazy spôsobujú vysychanie a opotrebovanie platničiek, čo vedie k bolesti chrbtice. Bolesti a stuhnutosť chrbtice môže spôsobiť aj artritída. Častejšie sa vyskytuje v dolnej časti chrbta a krku, ale ak máte artritídu, môžete pociťovať stuhnutosť alebo citlivosť v chrbte."

Bolesť v dolnej časti chrbta

Dolná časť chrbta je jednou z najčastejších oblastí, kde sa s pribúdajúcim vekom prejavuje bolesť. Tá môže byť znakom natiahnutého svalu alebo vyskočenej platničky. Alibhaiová povedala: „Ak niekoho bolí spodná časť chrbta, môže to byť spôsobené herniou disku." Často sa stáva, že pri herniácii platničky dôjde k stlačeniu nervu, čo môže spôsobiť bolesť v dolnej časti chrbta, kde sa nachádzajú stavce L4, L5, S1. Kanani uviedol, že natiahnutý chrbtový sval môže spôsobiť bolesť v dolnej časti chrbta. To má tendenciu spôsobovať bolesť pri špecifických pohyboch, ako je státie alebo ohýbanie. Môže byť intenzívna, ostrá a často je spôsobená nehodou. Nesprávne držanie tela, nadmerné používanie svalov a poranenia šliach a väzov v oblasti chrbta môžu viesť ku kŕčom. V zriedkavých prípadoch môže byť bolesť spodnej časti chrbta aj príznakom niektorých druhov rakoviny vrátane nádorov chrbtice, rakoviny pľúc, rakoviny prsníka, rakoviny tráviaceho traktu a rakoviny krvi.

Bolesť v hornej časti chrbta

Bolesť vyššie v chrbte môže znamenať, že máte pricviknutý nerv. K tomu dochádza, keď na nerv pôsobí príliš veľký tlak okolitých tkanív, ako sú kosti, chrupavky, svaly alebo šľachy. Alibhaiová povedala: „Ak má niekto bolesti v krku alebo ak má v krku herniu disku, bude to tlačiť na nerv a vystreľovať bolesť. To potom môže spôsobiť tlak na nervový koreň, ktorý môže zapríčiniť bolesť do rúk, do končekov prstov, čo sa prejavuje ako bolesť, necitlivosť či mravčenie."

Bolesť krku

Bolesti krku môžu byť spôsobené nesprávnym usporiadaním častí chrbtice. Kanani uviedol: „Bolesti chrbta môžu byť spôsobené nesprávnym nastavením tela a nedostatočnou flexibilitou a pohybom v iných častiach tela." To môže mať vplyv na spôsob chôdze, čo môže spôsobiť tlak a zaťaženie všetkých častí chrbta a krku. Môžete zaznamenať tupú bolesť alebo ostrý, bodavý pocit. Často je to spôsobené zlým držaním tela a dlhým sedením alebo státím.