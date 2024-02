Žena (40) sa podelila o zahanbujúcu sexuálnu fantáziu: O tomto sníva takmer 60 percent žien!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

SYDNEY – Mnohí sa nad svojou sexualitou príliš nezamýšľajú. To bol prípad aj nemenovanej ženy, ktorá sa však prednedávnom rozviedla s manželom. Odvtedy si nie je istá svojou vlastnou sexualitou, pretože máva predstavy o sexe so ženou. Podľa odborníčky to nie je také nezvyčajné.