Väzenkyňa odhalila detaily zo ženského väzenia: Orgie a sexuálne hračky, dali by sa na tom zarobiť tisíce!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Žena menom Jamie Bergesová si v súčasnosti odpykáva trest v americkom ženskom väzení Topeka v Kansase. V epizóde podcastu Bird Calls Live odhalila, že dni za mrežami nie sú len pochmúrne. Ženy totiž prišli na niekoľko kreatívnych spôsobov, ako si dlhé chvíle spríjemniť. Vo väzení sa podľa jej slov odohráva oveľa viac sexu, ako by ste si mysleli. Orgie boli za mrežami bežným javom a ženám je údajne jedno, či sa na ne niekto pozerá. „Najbláznivejšia vec, akú som kedy videla, boli orgie piatich dievčat v miestnosti,“ uviedla Bergesová.

Povedala, že orgie sú za mrežami také rozšírené, že by na nich mohli väznice zarobiť tisíce, ak by to streamovali na preplatenej službe OnlyFans. „Ženy, ktoré nikdy neboli so ženou, zvyčajne skončia so ženou, keď odídu,“ dodala. Zároveň prezradila, že veľa žien má tendenciu vyrábať si vlastné sexuálne hračky, keď sú zamknuté v celách, pretože do väzenia si ich so sebou nemôžu priniesť.

Hračky vyrábajú pomocou elastických obväzov a gumených rukavíc. Ďalšia väzenkyňa v podcaste prezradila, že niektoré ženy ich vyrábajú aj z hygienických vložiek. „Ale niekedy máme šťastie a dievčatá, ktoré sú z väzenia pracovne uvoľnené, prinesú skutočné hračky. Je to zábava, kým nás nechytia,“ dodala.

(Zdroj: Getty Images)

Napriek tomu nie je ženské väzenie žiadna prechádzka ružovou záhradou. Bergesová uviedla, že veľa zo žien sa venuje pašovaniu tabaku, aby si zarobili peniaze. Najviac peňazí si ale zarobia tie, ktoré tetujú iné väzenkyne. Do hry často vstupuje aj žiarlivosť, ktorá môže viesť k násiliu. „Najhoršia vec, akú som kedy videla, bolo, ako jednu ženu zbili viaceré ženy, striedali sa na nej,“ spomenula Bergesová, ktorú budúci rok prepustia z väzenia. „Momentálne nemám žiadne deti, mám 34 rokov, som slobodná a som pripravená začať nový život,“ dodala.