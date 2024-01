Cestujúci na palube lietadla zažili totálnu hrôzu: Priamo nad ich hlavami sa objavil.. ani nechcite vedieť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Letecká spoločnosť AirAsia Thailand vo vyhlásení pre CNN uviedla, že na palube letu FD3015, ktorý 13. januára smeroval z medzinárodného letiska Don Mueang v Bangkoku, bol had. Nie je jasné, o aký druh išlo. Aerolinky sa nezmienili ani o tom, čo sa s ním stalo po pristátí lietadla v Phukete, ale video, ktoré sa objavilo na viacerých sociálnych sieťach, zachytáva člena posádky, ako sa hada snaží chytiť do plastovej fľaše. To sa mu však nepodarilo, a tak ho vtlačil do igelitového vrecka.

K podobnému incidentu došlo aj vo februári 2022. Pasažieri na palube lietadla AirAsia počas vnútroštátneho letu v Malajzii objavili pytóna škvrnitého. Lietadlo bolo kvôli incidentu presmerované na medzinárodné letisko Kuching v malajzijskom štáte Sarawak. "Ide o veľmi zriedkavý incident, ktorý sa môže z času na čas vyskytnúť v akomkoľvek lietadle," uviedla letecká spoločnosť vo vyhlásení.

Šéf podnikovej bezpečnosti AirAsia Thailand Phol Poompuang uviedol, že aj napriek týmto incidentom je spozorovanie hada na palube lietadla neobvyklé. "Posádka bola dobre vyškolená, aby zvládla výskyt tohto druhu a premiestnila cestujúcich z oblasti v rámci preventívneho opatrenia." Lietadlo pristálo bez komplikácií a okamžite ho skontrolovali príslušné bezpečnostné tímy. V súlade so štandardným postupom bolo lietadlo pred obnovením prevádzky dôkladne vyčistené.