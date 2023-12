Oslávte nový rok vo veľkom štýle: Vyskúšajte týchto 6 luxusných kokteilov, ktoré si zamiluje každý!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Blíži sa koniec roka, a to znamená jednu vec: oslava nového roka! Ak chcete svoju oslavu povýšiť na ďalšiu úroveň, prečo si nespraviť špeciálny kokteil, ktorý očarí vašich hostí? Tu je niekoľko receptov na koktaily, ktoré rozžiaria vašu novoročnú párty.

Pitie kokteilov počas osláv nového roka môže byť hotový umelecký zážitok. Ak u seba doma chystáte novoročnú párty a lámete si hlavu nad kokteilmi, ktoré nie sú náročné na prípravu, no budú chutiť aj tým najväčším gurmánom, vyskúšajte týchto šesť jednoduchých receptov. Rýchlo a jednoducho si tak pripravíte kokeily, ktoré vám svojou chuťou pripomenú sviatočného ducha.

(Zdroj: Getty Images)

Jablkový spritz

Potrebujete

Ľad

2 plátky červeného jablka (na ozdobu)

80 ml Aperolu

140 ml jablčného muštu

80 ml prosecca

Sódová voda

Postup

Do dvoch pohárov vložte pár kociek ľadu a dva plátky jablka, potom medzi ne rozdeľte Aperol. Jablčný mušt a prosecco rozdeľte do pohárov a podľa potreby dolejte sódovou vodou. Krátko premiešajte, aby sa spojili chuti, a podávajte.

(Zdroj: Getty Images)

Šampanský kokteil

Potrebujete

1 kocka cukru

¼ čajovej lyžičky horkého likéru

10 ml koňaku

75 ml studeného šampanského

Pásik pomarančovej kôry

Postup

Položte kocku cukru do malej misky, potom ju pokvapkajte horkým likérom a niekoľkokrát ju otočte, aby bola úplne nasiaknutá. Vložte kocku do pohára na šampanské a potom doplňte koňakom. Pomaly nalejte šampanské. Následne jemne stlačte pomarančovú kôru, aby uvoľnila šťavu a šupku omotajte okolo stopky pohára na ozdobu.

(Zdroj: Getty Images)

Vianočná ruža

Potrebujete

25 ml Triple Sec

50 ml brusnicovej šťavy

75 ml šampanského alebo prosecca

1 čerstvý bobkový list, na ozdobu

Postup

Triple Sec, brusnicový džús, šampanské a pohár na martini nechajte vychladiť v chladničke. Do vychladeného pohára nalejte Triple Sec a brusnicový džús, potom pomaly dolievajte šampanské a ozdobte bobkovým listom.

(Zdroj: Getty Images)

Krstný otec

Potrebujete

50 ml škótskej whisky

25 ml amaretta

Ľad

Pásik pomarančovej kôry na ozdobu

Postup

Whisky a amaretto nalejte do pohára. Pridajte veľkú hrsť ľadu a potom miešajte lyžicou s dlhou rúčkou, kým nebude vonkajšia strana pohára veľmi chladná. Koktail preceďte do pohára naplneného ľadom. Pokvapkajte šťavou z pomarančovej kôry. Kôru môžete pokojne hodiť aj priamo do pohára, aby sa uvoľnila jej aróma.

(Zdroj: Getty Images)

Mandarínkové martini

Potrebujete

Šťavu zo 6 mandarínok (pár mesiačikov uschovajte na ozdobenie)

100 ml vodky

100 ml Cointreau

1 fľašu prosecca, Cava alebo Champagne, dobre vychladená

Postup

Poháre na Martini alebo šampanské vychlaďte v mrazničke. Zmiešajte šťavu z mandarínok, vodku a Cointreau v džbáne a potom chlaďte 1 hodinu alebo až 24 hodín. Pred podávaním do pohára vložte mesiačik mandarínky ako ozdobu. Pripravenú zmes nalejte do polovice pohára, zvyšok dolejte šumivým nápojom.

(Zdroj: Getty Images)

Amaretové bublinky

Potrebujete

400 ml mandľového likéru

600 ml pomarančového džúsu

2 x 75 dl fľaše sektu

Prúžky pomarančovej kôry

Postup

Zmiešajte mandľový likér, pomarančový džús a šumivé víno v džbáne. Ak chcete, pridajte do každého pohára pásik pomarančovej kôry.