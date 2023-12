Fyzik údajne prišiel na to, prečo sme ešte nestretli mimozemšťanov: Z jeho zistení mrazí!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ak život na Zemi nie je ničím výnimočný a jedinečný, kde sú potom všetky mimozemské civilizácie? Na vysvetlenie skutočnosti, prečo sa zdá, že sme v obrovskom vesmíre sami, existuje mnoho teórií. Žiadna z nich ale nie je stopercentne presvedčivá a ľudia si naďalej lámu hlavu nad jednoznačnou odpoveďou. Ruský fyzik Alexander Berezin z Národnej výskumnej univerzity elektronických technológií (MIET) tvrdí, že otázka „kde sú všetci?“ je podstatou Fermiho paradoxu („First in, last out“). Predpokladá, že keď civilizácia dosiahne schopnosť rozšíriť sa po hviezdach, nevyhnutne zničí všetky ostatné civilizácie.

Ponuré riešenie však nevyhnutne nesúvisí iba so zlou mimozemskou rasou. Môže to byť aj tak, že si nás nemusia všímať a ich expanzia v galaxii môže byť pre nich dôležitejšia ako to, čo by sa nám stalo. „Jednoducho si to nevšimnú, rovnako ako stavebná čata zbúra mravenisko, aby postavila skutočnú nehnuteľnosť, pretože im chýba motivácia chrániť ho,“ napísal Berezin v článku. Hoci je obraz, ktorý vykresľuje, dosť pochmúrny, je tu aj ďalší neveselý aspekt. Naznačuje, že dôvodom, prečo sme stále tu, je skutočnosť, že pravdepodobne sme budúcimi ničiteľmi nespočetných civilizácií.

„Za predpokladu, že je uvedená hypotéza správna, čo to znamená pre našu budúcnosť? Jediným vysvetlením je odvolanie sa na antropický princíp. Sme prví, ktorí dorazili do medzihviezdneho štádia. A s najväčšou pravdepodobnosťou budeme poslední, ktorí ho opustia,“ vysvetlil Berezin. Jeho riešenie paradoxu vychádza z niekoľkých zjednodušených predpokladov. Napríklad naša definícia života závisí od siedmich parametrov, ale pre fyzika je dôležitý len jeden, a tým je rast.

(Zdroj: Getty Images)

Rast je snaha o expanziu za hranice planéty pôvodu a ak sa stane dominantnou silou, pošliape akýkoľvek iný existujúci život vo vesmíre. Kolonializmus a kapitalizmus sú dva historické príklady týchto síl. Musíme ísť teda von a dobývať, alebo sa nechať zničiť? Berezin dúfa, že sa mýli. Jednou z ďalších je teória, v ktorej hovorí, že život je možné nájsť len vtedy, keď je veľmi blízko. Takže objavenie mimozemskej civilizácie ešte predtým, ako sa dostaneme na cestu zničenia, by z nás mohlo urobiť slušnú civilizáciu.