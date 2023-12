Muž napchal hranolčeky do výfuku Lamborghini za vyše 200-tisíc: Pozrite, čo sa stalo!

(Zdroj: YouTube/Foxla)

Gabriel Fernandez z Los Angeles sa stal hviezdou internetu po tom, čo ho nafilmovali, ako napchal hranolčeky z McDonald’s do výfukového systému svojho Lamborghini za 250 000 dolárov (vyše 230 000 eur), informuje FOX 11 Los Angeles. Následne divákom ukázal, čo sa stane, keď pridá plyn. Ako vidno vo videu, hranolčeky zrazu začali vyletovať z výfuku priamo do vzduchu.

Fernandez povedal, že tento nápad dostal jeho priateľ. Pristúpil naň aj napriek obavám, že by sa drahé auto mohlo poškodiť. "Mysleli sme si, že to bol zlý nápad, pretože sa to mohlo zaseknúť vo výfukovom systéme. Ale nakoniec to všetko skončilo virálnym zasneženým hranolčekovým videom," uviedol Fernandez.

Video ukazuje, ako muž sype mastné hranolčeky do výfuku, zatiaľ čo ostatní sa pozerajú a smejú sa. Zábery následne zachytávajú, ako motorista vytáča motor, čo spôsobilo hotovú explóziu hranolčekov. Cena Lamborghini Huracán, symbol luxusu a rýchlosti, obvykle začína na vyše 210 000 dolároch (cca 196 000 eur).