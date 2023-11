Hororový útok: Muža zovrel do čeľuste trojmetrový krokodíl! Unikol istej smrti, TOTO ho zachránilo

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

MELBOURNE - Ak krokodíl zovrie človeka do čeľuste, šanca na prežitie je veľmi malá. Medzi takýchto šťastlivcov sa pred pár dňami zaradil Austrálčan Colin Deveraux, chovateľ dobytka zo Severného teritória, ktorý sa ubránil útoku slanovodného krokodíla tým, že ho hryzol do oka.

Ako informoval spravodajský server The New York Times, Deveraux pracoval blízko rieky Finniss južne od Darwinu, keď na neho zaútočil trojmetrový krokodíl. "Urobil som dva kroky a on ma chytil za pravú nohu. Okamžite so mnou začal triasť ako s hadrovou bábikou," priblížil.

(Zdroj: Getty Images)

Nasledoval boj, keď sa ho krokodíl snažil stiahnuť do vody a Colin sa ho podľa svojich slov pokúšal kopnúť ľavou nohou. Predátor ho ale ťahal hlbšie do vody. V tej chvíli sa mu viac-menej náhodou podarilo chytiť medzi zuby kožnaté očné viečko. "Podarilo sa mi ho pohrýzť. Trhol som zubami a pustil ho." Krokodíla jeho protiútok zjavne zaskočil. Deveraux sa mu dokázal vymaniť a utekal do auta. Jeho brat ho potom odviezol do najbližšej nemocnice.

Treba sa držať v dostatočnej vzdialenosti

Odborník na krokodíly Brandon Sideau hryzenie ako spôsob obrany neodporúča, aj keď je známych niekoľko prípadov, keď to pomohlo, väčšinou v Afrike. "Nie sú to čistotné zvieratá. Uhryznutie je dobrý spôsob, ako chytiť nejaký žalúdočný vírus," povedal. Najlepšou taktikou podľa neho je držať sa v dostatočnej vzdialenosti od nebezpečnej vody, zvlášť v oblastiach, ako je Severné teritórium, kde sa krokodíly bežne vyskytujú. "Nikdy nechoďte do vody, ak si nie ste na sto percent istí, že v nej nie sú krokodíly, pretože slanovodný krokodíl dokáže zostať dokonale ukrytý tri hodiny aj v dosť plytkej vode bez toho, aby vydal akýkoľvek zvuk alebo sa pohol," dodal Sideau.