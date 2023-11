V mori pri tomto štáte leží svätý grál: Vrak lode ukrýva gigantický poklad v hodnote 200 miliárd!

(Zdroj: Profimedia)

KOLUMBIA - Vraky lodí so skrytým pokladom by chcel objaviť snáď každý prieskumník. Neďaleko pobrežia Kolumbie sa to členom námorníctva podarilo. Loď, ktorú objavili, bola v čase potopenia plná zlata, striebra a šperkov. Snímky zachytávajú poklad roztrúsený po morskom dne.