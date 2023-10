Týchto desať vecí robia šťastní ľudia každé ráno: Začnite s nim aj vy, zmení vám to život

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - Neviete, ako sa čo najlepšie naštartovať do nového dňa, aby ste boli svieži a naplno si ho užili? Odborníci na duševné zdravie radia, aké ranné rituály by ste mali zaradiť do svojho režimu. Ide o jednoduchý návod, ktorý praktizujú tí najšťastnejší ľudia. Nevyžaduje si veľa času a otvorí vám cestu k spokojnejšiemu životu.

Spôsob, akým začínate ráno, môže mať veľký vplyv na zvyšok vášho dňa. Experti na duševné zdravie uvádzajú, že mnohých najšťastnejších ľudí spájajú spoločné špecifické ranné návyky. Je veľmi dôležité vytvoriť si z nich rutinu, ktorá vám pripraví cestu k úspechu. Psychiater a profesor Ryan Sultan z Kolumbijskej univerzity odporúča osvojiť si niektoré z nasledujúcich desiatich návykov, ktoré najviac ovplyvňujú psychické zdravie. "Pamätajte si, že nejde o prísne dodržiavanie všetkých týchto praktík, ale o nájdenie toho, čo je vám príjemné a z čoho urobíte obľúbenú súčasť vašej rannej rutiny. Začlenenie čo i len jednej alebo dvoch z týchto činností môže výrazne zmeniť pohľad a celkové šťastie."

Zobraziť galériu (7) (Zdroj: Getty Images)

Pomaly sa prebúdzajte

Ak sa vaše prvé chvíle bdenia začínajú prudkým zvonením budíka, možno vás čaká viac úzkosti ako pokoja. Namiesto hlasných budíkov šťastní ľudia volia jemnejšiu metódu budenia, ako sú zvuky prírody, hudba s pomalým tempom alebo dokonca budíky využívajúce svetlo, ktoré napodobňujú východ slnka. "Na postupnom pozdravení dňa je niečo neodmysliteľne radostné," hovorí terapeutka Michelle Landerosová z Therapist Pages. Odborníci neodporúčajú po zobudení nakrátko si zdriemnuť, pretože to môže spôsobiť, že sa budete cítiť grogy, dezorientovaní a letargickí. Dodržiavaním konzistentného času spánku a prebúdzania a praktizovaním dobrej spánkovej hygieny trénujete svoje telo, aby sa zobudilo bez toho, aby ste v posteli strávili ďalších 10 - 15 minút.

Zobraziť galériu (7) (Zdroj: gettyimages.com)

Nesiahajte hneď po komunikačných zariadeniach

Ďalším spôsobom, ako správne začať ráno, je zdržať sa inštinktívneho chytenia telefónu alebo iného elektronického zariadenia hneď po zobudení. "Namiesto toho, aby tí najšťastnejší ľudia okamžite siahli po mobiloch alebo písali e-maily, doprajú si ráno digitálnu detoxikáciu. To im umožňuje začať deň podľa vlastných predstáv namiesto toho, aby reagovali na upozornenia a požiadavky," uviedla klinická poradkyňa Niloufar Esmaeilpourová z Lotus Therapy&Counseling Center vo Vancouveri.

Uprednostňujte tvorbu pred konzumáciou

Ak strávite pár chvíľ nad kreatívnym projektom, môže to pomôcť nasmerovať vás na správnu cestu k naplneniu dňa. Sultan odporúča skicovanie, hru na hudobný nástroj, záhradkárčenie alebo trávenie času akoukoľvek činnosťou, ktorá prináša radosť. Aj keď je to len pár minút, tento akt môže byť oduševneným spôsobom, ako začať deň.

Zobraziť galériu (7) (Zdroj: Getty Images)

Trénujte všímavosť a vďačnosť

Výskum ukazuje, že praktizovanie všímavosti a vďačnosti môže viesť k lepšiemu duševnému zdraviu a vyššej úrovni životnej spokojnosti. To je dôvod, prečo vás môže ráno s pozitívnou praxou všímavosti urobiť časom šťastnejšími. "Predtým, ako sa začne denný zhon, veľa šťastných jedincov si nájde chvíľu na to, aby sa sústredili. Môže to zahŕňať niekoľko minút meditácie, hlbokého dýchania alebo jednoducho premýšľania o veciach, za ktoré sú vďační. Takéto praktiky ich uzemňujú a vnášajú pocit pokoja a uznania za prítomný okamih," poznamenáva psychiater.

Urobte si čas na cvičenie

Cvičenie uvoľňuje endorfíny a dopamín, čiže chemické látky v mozgu, ktoré znižujú hladinu stresu a prirodzene zvyšujú dobrú náladu. Štúdia z roku 2021 zverejnená v časopise Frontiers in Psychology zistila, že cvičebné návyky sú kľúčovým ukazovateľom šťastia, životnej spokojnosti a sebaúcty. "Po štyroch týždňoch cvičenia začiatočníci zaznamenali u seba väčšiu životnú spokojnosť a šťastie v porovnaní s východiskovou hodnotou. Či už je to rýchla chôdza, joga alebo plnohodnotné cvičenie, veľa spokojných ľudí nedá dopustiť na efektivitu ranného pohybu. Neprebúdza len telo, ale aj myseľ a nastavuje živý a energický tón dňa," uviedli autori výskumu.

Zobraziť galériu (7) Joga vám môže priniesť veľkú úľavu a dobrý pocit (Zdroj: Getty Images)

Raňajkujte zdravo

Výživné a vyvážené raňajky sú skvelým spôsobom, ako začať deň s ohľadom na celkové zdravie. Dodávajú telu potrebnú energiu na úlohy, ktoré pred ním stoja. Šťastní jedinci často uprednostňujú výživné ranné jedlo, chápu jeho úlohu pri duševnej pohode a trvalej energetickej hladine.

Stanovte si zámer dňa

Ranné stanovenie zámerov vám pomáha pripraviť sa na ďalší deň. Môže mať formu afirmácií alebo písomných cieľov. Namiesto bezcieľneho blúdenia do dňa si spokojní jednotlivci často stanovujú jasné zámery alebo ciele, ktoré chcú dosiahnuť. To im poskytuje smer, účel a pocit úspechu.

Zobraziť galériu (7) (Zdroj: pixabay.com)

Spájajte sa s blízkymi

Medzi prácou a ostatnými povinnosťami a záväzkami môže deň utiecť veľmi rýchlo. To je dôvod, prečo experti odporúčajú zaradiť kontakt s blízkymi na začiatok dňa, aby ste zaistili, že zostanete v spojení. Rýchly rozhovor s členom rodiny, ranné objatie alebo dokonca krátky hovor s blízkym priateľom môže nastoliť pozitívnu náladu. Pocit ľudského spojenia dokáže ľuďom pripomenúť lásku a podporu, ktorú majú vo svojom živote.

Nerobte nič

Môžete mať pred sebou rušný deň, ale vyhradiť si pár minút na to, aby ste nerobili absolútne nič, je údajne jedným z najlepších spôsobov, ako mať šťastnejšie ráno. "Dať si desať minút na to, aby ste len boli, čiže aby ste nemeditovali, neplánovali a len existovali, môže byť revolučné. Je to potvrdenie myšlienky, že naša hodnota nie je spojená s produktivitou. Niekedy, v tých chvíľach ticha, sa k nám vkradne šťastie."

Zobraziť galériu (7) (Zdroj: Getty Images)

Trávte čas v prírode

Podľa Americkej psychologickej asociácie (APA) pobyt v prírode môže pomôcť zlepšiť duševnú pohodu a subjektívne šťastie. Je to preto, lebo príroda poskytuje jedinečný spôsob, ako sa cítiť viac prepojený a nažive. Aj keď je to len na pár minút, spojenie s prírodou môže mať veľmi pozitívny terapeutický účinok.