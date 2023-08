Turista si dal kávičku a sendvič na dovolenke v Taliansku: Keď uvidíte účet? Naozaj mu dali zaplatiť aj za TOTO?!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Nemenovaný muž, ktorý pricestoval k jazeru Como z neďalekého Milána, si v bare Pace objednal vegetariánsky sendvič plnený hranolkami. Keď ale zbadal účet, zostal v šoku. Bez toho, aby sa sťažoval personálu, zaplatil o dve eurá naviac, no neskôr zverejnil negatívnu recenziu na stránke Trip Advisor. Nespokojný zákazník vysvetlil, že si objednal sendvič, aby sa podelil s kamarátom, ale personál nepožiadal, aby ho prekrojil na polovicu.

"Neuveriteľné, ale pravdivé," okomentoval zverejnenú fotku. Na nej vidno, že cena sendviča je 7,50 eura, Coca Cola stojí 3,50 eura, voda 1,50 eura a espresso 1,20 eura. Potom je tam sporné "diviso da meta", čiže poplatok za prekrojenie sendviča v hodnote dve eurá. Muž dal reštaurácii jednu hviezdičku na Trip Advisore, čo je ďaleko od priemerných štyroch a pol hviezdičiek, ktoré podnik doteraz zozbiera na základe viac ako sto recenzií.

Majiteľka reštaurácie sa pri otázke o spochybňovanom poplatku bránila. "Požiadavky hostí navyše majú svoju cenu. Museli sme použiť dva taniere namiesto jedného a čas na ich umytie sa zdvojnásobil. Nebol to obyčajný toastový sendvič, vo vnútri boli hranolky. Chvíľu nám trvalo, kým sme to prekrojili na polovicu," povedala Cristina Biacchiová pre taliansky denník La Repubblica. Poznamenala tiež, že zákazník sa nesťažoval ani nespochybňoval poplatok. Vraj keby by protestoval, poplatok by z účtu odstránila.

Keďže sa tento príbeh o poplatkoch za služby stal virálnym, Trip Advisor bol nútený pozastaviť recenzie pre danú reštauráciu, ktorá sa dostala pod paľbu negatívnych komentárov. "Vzhľadom na nedávnu udalosť, ktorá vzbudila pozornosť médií a spôsobila prílev recenzií, ktoré neopisujú skúsenosť z prvej ruky, sme dočasne pozastavili zverejňovanie nových recenzií tohto zariadenia," uvádza sa na stránke.