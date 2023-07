Turistku na Jadrane nahnevalo more, po návrate domov podala žalobu! Sudca jej musel vysvetliť, čo je príliv a odliv

VIEDEŇ - Nešťastná Rakúšanka, ktorá sa vrátila z dovolenky na Jadrane, sa rozhodla obrátiť na súd. Dôvodom bolo more, ktoré podľa nej nevyzeralo ako na fotografiách z turistických brožúr. Súd jej žiadosť zamietol, pričom sudca musel žene vysvetliť fenomén prílivu a odlivu.

Viedenský právnik Eike Lindinger spomenul prípad turistky, ktorá sa rozhodla podať žalobu, pretože musela "prenasledovať" Jadranské more. Ako informoval portál Heute, žena z talianskeho mesta Grado, malého mestečka ležiaceho neďaleko Piranského zálivu, sa do svojej vlasti vrátila ako zmyslov zbavená, pretože práve keď sa chcela ísť kúpať, more tam nebolo.

Pár metrov za ním musela prejsť, a tak sa cítila oklamaná fotografiami z turistických brožúrok. "Keď sa vrátila domov, išla na súd a podala žalobu za zmarenú zábavu počas dovolenky. Prípad bol zamietnutý a sudca musel tej nahnevanej pani vysvetliť fenomén prílivu a odlivu," uviedol Lindinger a priznal, že sa už stretol s rôznymi bizarnými prípadmi.

"Turisti často očakávali vysoké odškodné, keď sa vrátili nespokojní z dovolenky, no málokedy sa stalo, že by sa im peniaze vrátili v plnej výške. Väčšinou sa im podarilo získať asi päť percent z celkovej sumy," priblížil právnik. Turistom preto poradil, aby všetko hlásili priamo na mieste organizátorovi zájazdu. "Ak budete celý čas mlčať a s reklamáciou začnete až po návrate, je mimoriadne ťažké dosiahnuť vrátenie peňazí," dodal Lindinger.