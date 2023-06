Dokážete vypočítať matematický príklad pre piatakov? Na prvý pohľad ľahký, ale dospelí by prepadli!

Ak práve nemáte prácu, ktorá od vás vyžaduje, aby ste používali matematiku, je pravdepodobné, že aj základné operácie potrvajú trochu dlhšie. Keď preto nemenovaná žena na Reddite uverejnila fotografiu matematickej úlohy jej brata, ľudia zostali v šoku. Mnohí otvorene priznali, že tento zložitý príklad jednoducho nedokážu vyriešiť. Príklad hovorí o chlapcovi menom Klein, ktorý čítal knihu. S použitím niektorých zlomkov sa potom deti museli dopracovať k tomu, koľko strán má táto kniha. "Klein prečítal tridsať strán knihy v pondelok a 1/8 knihy v utorok. Zvyšnú 1/4 knihy dokončil v stredu. Koľko strán má kniha?" znie otázka.

Užívateľka vysvetlila, že tento príklad dostal jej brat, ktorý navštevuje 5. ročník základnej školy v USA, a teda má 10 až 11 rokov. Ako sa ale ukázalo, matematický problém poriadne potrápil aj dospelých. "Dnes som sa dozvedela, že prepadám z matematiky piatej triedy," uviedla jedna z komentujúcich. "V piatej triede by som to nepochopil. V polovici štyridsiatky to sotva chápem," napísal ďalší.

Viacero ďalších ľudí poznamenalo, že k odpovedi môžete ľahko dospieť pomocou úpravy zlomkov. Vysvetlili, že keďže 1/4 je to isté ako 2/8, znamená to, že kniha má spolu tridsať strán plus 3/8. Takže jedna celá kniha mínus 3/8 je tridsať strán, čo znamená, že zvyšných 5/8 knihy nezahrnutých v počiatočnom zlomku sa rovná tridsiatim stranám. Keď viete, že 5/8 = 30, potom musíte vydeliť číslo 30 číslom 5, aby ste dostali hodnotu 1/8. 30 deleno 5 je 6, takže teraz už zostáva len vynásobiť číslo 6 číslom 8, aby ste dostali hodnotu 8/8. Správna odpoveď teda je, že kniha má 48 strán. Jeden z užívateľov to jednoducho zhrnul: "1/8+1/4=3/8, takže 5/8 je 30, čo znamená 1/8 je 6. 6x8 je 48."