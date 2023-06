Einstein sa napriek svojej genialite dopustil omylu: Toto bola najväčšia chybu, ktorú spravil

Albert Einstein sa stal synonymom génia, no aj on sa dopúšťal chýb. Tou najväčšou bolo podľa jeho slov želanie, aby sa vesmír zastavil. V roku 1915 publikoval svoju teóriu všeobecnej relativity, ktorá presahovala rámec jeho teórie špeciálnej relativity, informuje portál IFL Science. Toto sa stalo všezahŕňajúcou teóriou gravitácie a vysvetľuje nielen náš vesmír, ale aj vesmíry, ktoré sú veľmi odlišné od toho nášho. V opise gravitácie, ktorý navrhol pre náš vesmír, bol ale problém, aspoň podľa jeho názoru. Einstein a väčšina vedcov v tom čase verili, že vesmír je statický, že taký bol vždy a nikdy sa nezmenil, aspoň vo veľkom meradle. Mliečna dráha bola vždy taká, aká je a nič sa na tom nezmení.

Keď ale do problému zapojíte čísla, stane sa niečo zvláštne. Všetko skončí na tom istom mieste a zrúti sa do čiernej diery. Lenže Mliečna dráha sa nezrúti, takže na vyriešenie filozofického stretu Einstein pridal do rovnice ďalší parameter - kozmologickú konštantu. Tá nemala žiadne iné opodstatnenie okrem skutočnosti, že sa všetky veci nezrútili do singularity. Ale vo fyzike nie je neslýchané navrhnúť existenciu niečoho ešte predtým, ako to vôbec spozorujeme. Pri vytváraní fyzických parametrov spojených s niečím, čo nemusí existovať, je najlepšie byť otvorený návrhom a prípadným opravám. To ale slávny fyzik odmietol.

Keď ho kolegovia vo vedeckej branži vyzvali, aby problém vysvetlil, alebo ho za to kritizovali, často ich na oplátku urazil. V obľube nemal ani tých, ktorí ukázali, že jeho vlastná teória aj pozorovania začali odporovať pôvodnej myšlienke. Počas dvoch desaťročí bol konsenzus nasmerovaný prevažne proti nemu, a tak sa rozhodol opustiť kozmologickú konštantu a nazval to svojou najväčšou chybou.

Príbeh má však ešte jeden zvrat. V roku 1998 astronómovia zistili, že expanzia vesmíru sa zrýchľuje. Tajomný neviditeľný tlak dostal názov temná energia. A hádajte, aký je súčasný najlepší spôsob, ako to opísať v rovnici všeobecnej relativity? Kozmologická konštanta, informuje NASA. Síce je odlišná od tej Einsteinovej, no predsa je to ona.