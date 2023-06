Muža sa zaplietol do bitky členov rodiny, jeden ho pohrýzol: Katastrofálne následky, takmer prišiel o nohu

FLORIDA - Muža pri bitke uhryzol jeden z členov rodiny, po incidente mu na nohe zostala nepekná hrča. Ako sa neskôr ukázalo, išlo o mäsožravú infekciu spôsobenú baktériami, ktoré sa dostali do telesného tkaniva. Priznáva, že keby s ošetrením čakal dlhšie, prišiel by o nohu.

Donnie Adams z Floridy zasiahol do bitky medzi členmi rodiny, no jeden z nich ho pri tom pohrýzol. Na nohe sa mu v dôsledku toho urobila hrča o veľkosti mince. Päťdesiattriročný muž preto zašiel do nemocnice, kde dostal injekciu proti tetanu a predpísali mu antibiotiká. Jeho stav sa však začal zhoršovať, najmä kvôli opuchu, píše Unilad. Lekár Fritz Brink, ktorý Donnieho ošetroval, tvrdí, že jeho noha vyzerala ako pomarančová kôra. "V deň číslo tri bola noha opuchnutá, na dotyk veľmi teplá a mal som problémy s pohyblivosťou," povedal Adams.

Vo februári ho preto rýchlo previezli na operačnú sálu v nemocnici HCA Florida Northside. Ukázalo sa, že mal nekrotizujúcu fasciitídu - mäsožravú infekciu spôsobenú baktériami, ktoré sa dostali do jeho tkaniva. Toto ochorenie môže byť život ohrozujúce, ak nie je správne liečené. Brink odstránil pacientovi 60 percent kože z ľavého stehna a teraz sa zotavuje. "Prišiel by som o nohu, keby som počkal do nasledujúceho dňa podľa toho, ako infekcia v tejto oblasti rastie. Bola to tichá búrka," uviedol Američan.

V súčasnosti relaxuje v kruhu svojich najbližších a zodpovedných príbuzných, ktorí môžu za jeho zlý zdravotný stav, vôbec neobviňuje. "Bola to rodinná záležitosť, ktorá medzi dvoma ľuďmi nedopadla dobre a aj keď som sa do toho dostal a zranil som sa, neznamená to, že za to budem nenávidieť svoju rodinu," dodal Adams.