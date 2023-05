FOTO ľadovca z Kanady sa stal hitom: Keď uvidíte, ako vyzerá celý, pôjdete do kolien

Fotograf Ken Pretty zverejnil pred pár dňami na Facebooku fotografie ľadovca v tvare penisu. Aby to bolo zaujímavejšie, Pretty pochádza z mesta Dildo, čo v angličtine znamená "vibrátor". Príspevok zaplavili stovky komentárov, ktoré vtipkovali o tvare kusu ľadu. Mnohí ľudia pochybujú o pravosti záberu. "Ľudia neveria, že je to skutočné. Myslia si, že je to upravené vo Photoshope a podobne. Je to ale naozaj skutočné," povedal pre The Guardian. Ľadovec vysoký viac ako deväť metrov, bohužiaľ, dlhú výdrž nemal; na druhý deň sa zrútil do vody.

Harbour Grace iceberg taken today April 27, 2023 Posted by Ken Pretty on Thursday, April 27, 2023

Mnohí veria, že ľadovce obsahujú jednu z najčistejších vôd na planéte. Používa sa preto v prémiových liehovinách, kozmetických výrobkoch a ako luxusná balená voda, pričom takáto fľaša zvyčajne stojí stovky eur.