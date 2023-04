Mysleli ste si, že ste vymazali históriu vyhľadávania na Google prehliadači? Omyl! Nie, pokiaľ ste neurobili tento krok

NEW YORK - Googlili ste niečo, čo by ste nechceli, aby zostalo v histórii vyhľadávania? Asi ste to už skúšali po sebe zmazať. Ukázalo sa však, že údaje vyhľadávania zostanú v službe Google aj naďalej. K úplnému vymazaniu ste zrejme vynechali jeden posledný a veľmi dôležitý krok.

Ľudia sa zvyčajne pokúšajú vymazať údaje z histórie vyhľadávania stlačením klávesov "control + Y" na klávesnici alebo kliknutím na tri bodky v pravom hornom rohu prehliadača Chrome a výberom položky "história". Následne si môžu vybrať možnosť "vymazať údaje prehliadania". Na to, aby používatelia vymazali údaje prepojené so svojim účtom v Google, je ale potrebné urobiť ešte jeden krok - kliknúť na ikonu profilu v pravom hornom rohu vedľa vyhľadávacieho panela a kliknúť na "spravovať svoj účet", na čo sa objaví obrazovka s množstvom kariet, píše New York Post.

Najlepším spôsobom, ako sa používatelia dostanú k údajom prehliadania, je zadaním "moja aktivita" do vyhľadávacieho panela na stránke, nie do panela v hornej časti obrazovky. Potom naň treba kliknúť, keď sa zobrazí. Tým sa otvorí okno so všetkými predchádzajúcimi vyhľadávaniami. Odtiaľto sa dá filtrovať na základe webovej stránky alebo dátumu, prípadne jednoducho kliknúť na tlačidlo "vymazať" a všetky ich zmazať.

K dispozícii bude možnosť vymazať všetky vyhľadávania, ktoré sa kedy uskutočnili, alebo len v určitom časovom rámci. Predtým, ako bude všetko úplne vymazané, Google bude informovať, z ktorých produktov sú údaje vymazané, či už je to len Chrome alebo YouTube. História prehliadania bude úplne vymazaná, ale Google stále uchováva niektoré ďalšie údaje, aby pomohol "zlepšiť svoje služby".