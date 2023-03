Vedci odhalili, čo s vaším mozgom urobí jediná prebdená noc: Po tomto okamžite začnete správať pravidelne

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

JÜLICH - Výsledky štúdie zverejnené v časopise Journal of Neuroscience naznačujú, že už jedna prebdená noc môže vplývať na štrukturálne zmeny v mozgu, ktoré sa zvyčajne objavujú až počas starnutia. Nebude to však až také zlé, lebo všetko sa upraví a vráti do normálu po kvalitnom nočnom odpočinku.