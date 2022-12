Lekári varujú: 96 percent ľudí netuší, že trpí vážnym ochorením, pozrite, ktoré to je

Obličky sú dôležitým orgánom ľudského tela, preto je veľmi potrebné dbať na ich zdravie. Podľa nedávnej štúdie väčšina ľudí ani len netuší, že môže trpieť chronickým ochorením obličiek. V prvom štádiu možno príznaky ľahko prehliadnuť. Odborníci preto vysvetlili, kto patrí do ohrozenej skupiny a čo robiť, aby ste sa tomuto ochoreniu vyhli.

Obličky, ktorých úlohou je filtrovať prebytočnú tekutinu a odpad z krvného obehu, plnia kľúčovú funkciu. V prípade chronického ochorenia (CKD) sú obličky poškodené a už nefiltrujú krv tak dobre, ako to dokáže zdravý orgán. To spôsobuje hromadenie odpadu, čo zase vedie k zlyhaniu obličiek a ďalším vážnym zdravotným komplikáciám vrátane srdcových ochorení, anémie, ochorenia kostí, poškodenia nervov či hypertenzie.

Skoré štádium CKD sa prejavuje len málo príznakmi, ak vôbec nejakými; zhruba 96 percent ľudí trpiacich raným štádiom nevie, že majú problém. Štúdia z októbra 2022 zverejnená v časopise New England Journal of Medicine poukazuje na to, že liečba nasadená práve v tomto štádiu je najúčinnejšia. Obličky totiž vtedy ešte stále dobre fungujú, ale dochádza už k ich miernemu fyzickému poškodeniu. Ochorenie sa dá diagnostikovať v prvom štádiu na základe jednoduchých testov moču a krvi. V moči sa vtedy objavujú bielkoviny a prebytok kreatinínu, čo je odpadový produkt produkovaný svalmi v krvi.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Keďže len zriedkavo spôsobuje príznaky, ľudia si zvyčajne neuvedomujú, že sú chorí. "Je to preto, že telo je zvyčajne schopné vyrovnať sa s výrazným znížením funkcie obličiek. Ochorenie obličiek je často diagnostikované v tomto štádiu len vtedy, ak rutinné vyšetrenie iného stavu odhalí možný problém," napísali odborníci z britskej Národnej zdravotníckej služby (NHS).

Symptómy CKD sa najčastejšie objavujú až neskôr v priebehu ochorenia. Môže ísť o chudnutie, únavu, dýchavičnosť, nespavosť, svalové kŕče, opuchy členkov, nôh alebo rúk, svrbenie kože, nevoľnosť alebo zvracanie, bolesť na hrudníku a ďalšie. Niektorí muži zaznamenávajú v neskorších štádiách aj erektilnú dysfunkciu. Ľudia s určitými ochoreniami sú vystavení zvýšenému riziku vzniku CKD. Najmä tí, ktorí trpia cukrovkou, obezitou vysokým krvným tlakom a vysokým cholesterolom.

Galéria fotiek (3) Zdroj: gettyimages.com

Dôležité v tomto smere je predovšetkým pravidelné testovanie a rýchla liečba. "Aj keď poškodenie obličiek nemusí byť reverzibilné, v tejto fáze môžete urobiť veľa pre to, aby vaše obličky dobre fungovali čo najdlhšie," uviedli predstavitelia neziskovej organizácie American Kidney Fund. Aby ste sa vyhli riziku CKD, experti odporúčajú pravidelne cvičiť, prestať fajčiť, obmedziť alkohol, užívať lieky podľa predpisu, jesť stravu bohatú na ovocie a zeleninu a znížiť príjem soli.