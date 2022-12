Žena sa rozplakala priamo v reštaurácii: Dojemná reakcia návštevníkov sa stala hitom internetu

Každý občas máme ťažký deň. O to dôležitejšie je mať po svojom boku niekoho, na koho sa môžeme v takomto prípade obrátiť. Obvykle sú to blízki alebo priatelia, no ako dokazuje prípad Angely Lynchovej, nie vždy to tak musí byť. Rozrušená umelkyňa mala za sebou náročný deň a počas večere v reštaurácii sa sama pri stole rozplakala. Utešili ju ženy sediace pri vedľajšom stole, ktoré si všimli, že herečka nie je úplne v poriadku. Podali jej odkaz spolu s cukríkom a pohárom vína. Lynchová sa s dojemným príbehom podelila na TikToku, kde vohnala slzy do očí mnohým používateľom.

„Zažívala som moment ako hlavný hrdina vo filme, plakala som sama pri večeri po ťažkom dni, keď mi dievčatá sediace vedľa mňa posunuli tento odkaz s cukríkom a pohárom vína,“ napísala Lynchová k záberom. V odkaze stalo, že ženy zaplatili za jej večeru a vyjadrili jej súcit, nech už prechádza čímkoľvek.

Video sa takmer okamžite stalo hitom internetu – nazhromaždilo viac ako 600 000 zhliadnutí a stovky komentárov od nadšených divákov. „Nechcem znieť dramaticky, ale nikdy by som neprestal plakať, keby mi to niekto urobil,“ napísal jeden z komentujúcich. „Keď ženy dávajú pozor na iné ženy, je to tak neuveriteľne krásne a silné. Môžeme byť úžasné,“ uviedla iná komentujúca.

Zábery sa dostali aj k jednej zo žien, ktoré v ten večer utešili Lynchovú. „Pane bože, to som bola ja a moje priateľky! Kedykoľvek vám kúpime večeru a posielame veľa lásky,“ odkázala žena v komentári. Lynchová vzápätí vyjadrila vďaku za to, že jej spríjemnili večer a dodala, že sa s nimi rada niekedy stretne.