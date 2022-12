VIDEO mladíka prevalcovalo TikTok: Je najsledovanejšie, má už vyše dve miliardy vzhliadnutí

Kalifornčan Zachary King, ktorý je známy svojimi magickými trikmi, sa zapísal do Guinessovej knihy rekordov po tom, čo jedno z jeho videí na TikToku získalo 2,2 miliardy videní. Svojimi digitálnymi magickými schopnosťami oslňuje ľudí na celom svete. "Je to neuveriteľný počet vzhliadnutí, nad ktorým by ste sa mali zamyslieť, najmä ak vezmeme do úvahy, že na svete je osem miliárd ľudí a mnohí z nich ešte nemajú prístup na internet," okomentoval King svoj úspech.

Video s názvom Kúzelná metla Zacha Kinga zverejnil 9. decembra 2019. "Odmietli moju prihlášku na Rokfort, ale aj tak som našiel spôsob, ako sa stať čarodejníkom," uviedol vo svojom príspevku. "Pamätám si, že počas jedného stretnutia nášho tímu sme si uvedomili, že sa blíži Halloween a dostali sme nápad, pri ktorom využijeme zrkadlá, aby to vyzeralo tak, že lietam na metle," povedal mladík pre Guinnessovu knihu rekordov. Video vraj nakrútili v priebehu jedného popoludnia a pri produkcii mu pomáhali ďalší dvaja muži.

King získal v priebehu rokov množstvo ocenení. Okrem toho bol uznaný za jedného z 25 najsľubnejších mladých filmárov v Amerike. Titul v Guinessovej knihe rekordov ho mimoriadne potešil. "Vyrastal som pri čítaní Guinessovej knihy rekordov a vždy som si myslel, že by bolo skvelé jedného dňa sa do nej z nejakého dôvodu zapísať," dodal.