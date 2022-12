Chlapca (5) napadol pytón a stiahol ho do...: Vyzeralo to tak, že príde jeho koniec

BYRON BAY - Päťročný Beau Blake sa hral so svojím bratom pri bazéne v záhrade rodinného domu v Austrálii, keď ho napadol trojmetrový pytón. To však nebolo všetko. Okamžite zasahovali otec aj starý otec. Dvojicu museli od seba oddeliť.

Obrovský pytón chlapca vtiahol do bazéna. Všetko to zbadal jeho starý otec Allan (76), ktorý okamžite zasiahol spolu so svojím synom Benom. "Videl som, ako z kríka vyšiel veľký čierny tieň a omotal sa okolo chlapcovej nohy." Allan skočil do bazéna bez akéhokoľvek pudu sebazáchovy, aby vnuka zachránil. Ten utrpel ľahšie zranenia, no inak sa má dobre.

Beau spočiatku panikáril, myslel si, že zomrie, ale jeho otec ho ubezpečil, že bude v poriadku, pretože pytón nie je jedovatý had. Ben povedal, že zápasil s hadom asi desať minút, kým sa rozhodol vypustiť ho do prírody. Pytóny sú podľa neho súčasťou života v oblasti, ktorá sa nachádza asi osem hodín severne od Sydney: "Pozri, to je Austrália," dodal na záver.