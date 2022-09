Veľké zistenie vedcov: TÝMTO sa pri chudnutí riadi väčšina ľudí, avšak nefunguje to! Robíte to aj vy?

ABERDEEN - Priberanie je v súčasnosti jedným z najväčších problémov ľudstva. Denne na nás vyskakujú reklamy na rôzne diéty, jedálničky alebo výživové doplnky, ktoré napomáhajú rýchlejšiemu spaľovaniu. Ako si má obyčajný človek vybrať z toľkého množstva to, čo naozaj funguje?

Určite ste už počuli o teórii, že pokiaľ zjete viac jedla pred obedom, ako vo večerných hodinách, môže vám to pomôcť zhodiť nejaké to kilo a znížiť riziko obezity. Nedávna štúdia však odhalila, že tuku sa tak ľahko nezbavíme. Je totiž úplne jedno, kedy počas dňa konzumujeme jedlo, pretože to nemá žiadny vplyv na náš metabolizmus, informuje Mirror. Telo spaľuje kalórie rovnako večer aj ráno. Samozrejme, nemyslíme také extrémy, ako kačka s kapustou o polnoci alebo maškrta pri telke o desiatej večer.

Výskumníci z britskej University of Aberdeen však poukázali na to, že pokiaľ skonzumujete väčšie množstvo potravy hneď ráno alebo doobeda, je menej pravdepodobné, že počas dňa, a hlavne k večeru, budete maškrtiť.

Kedy môžeme zjesť viac?

Štúdie sa zúčastnilo 16 mužov a 14 žien na obdobie jedného mesiaca. Vedci pozorovali ich hmotnosť a kontrolovali, či nie je závislá od konzumácie jedla, ktoré zjedli v určitej hodine počas dňa. Každý zo zúčastnených dostal rovnakú výživnú stravu. Polovica ľudí ju musela jesť viac večer a druhá polovica zase doobeda. Po dvoch týždňoch si to vymenili. Výsledky potvrdili, že nezáleží na tom, v ktorej polovici dňa skonzumujete viac kalórií. Nemalo to žiadny vplyv na celkovú hmotnosť.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Vedúca štúdie profesorka Alexandra Johnstonová, uviedla, že účastníci sa po celý zvyšok dňa cítili spokojnejšie, keď mali väčšie raňajky. V tieto dni mali dokonca menšiu chuť do jedla. "V rámci bežného života je to určite veľmi cenné zistenie. Keď sa totiž bavíme o diéte, neexistuje žiadna, ktorá by vyhovovala úplne všetkým. Na druhej strane však vo väčšine prípadov funguje niečo ako kalorický deficit. Inak povedané, počas dňa skonzumujete menej kalórií, ako vydá vaše telo," vysvetlila.

Nie kedy, ale čo

Podľa portálu Healthline sa maximálny denný prísun kalórií, v prípade chudnutia, končí pri čísle 500. Pocit hladu a prísun energie sa pri tejto hodnote časom ustáli. V konečnom dôsledku teda nezáleží na tom, kedy jeme, ale aké jedlo konzumujeme.