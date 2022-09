Žena prezradila tajný trik ako sa zbaviť prachu: Stačia vám na to TIETO dve veci! Nečakali by ste ich

BRATISLAVA - Prach je úhlavným nepriateľom každého milovníka čistoty. Povrchy nábytku vydržia byť čisté doslova len niekoľko minút, kým na ne opäť nezačnú dopadať čiastočky prachu. Táto TikTokerka prezradila riešenia problému. Podelila sa so svojím tajným trikom, ktorý pozostáva z týchto dvoch ingrediencií.

TikTokera, známa ako @vicolsfamilyhouse, zdieľala šikovný trik, vďaka ktorému povrchy vo vašej domácnosti zvládnu dlhšie odolávať prachu. Všetko, čo potrebujete, sú dve ingrediencie, ktoré už pravdepodobne máte doma – vodu a aviváž.

Žena vo videu pridala vodu do džbánu a potom trochu aviváže, aby vytvorila roztok, o ktorom tvrdí, že „odpudí“ prach z povrchov, na ktorých by sa normálne usadzoval v priebehu niekoľkých dní. Následne vzala handričku, ponorila ju do roztoku a poutierala povrchy vo svojom dome. Na záver dodala, že plusom prípravku je aj jeho skvelá vôňa.

Mnoho ľudí žene poďakovalo za túto úžasnú vychytávku. „Počula som, že to pomáha a zanecháva po sebe nádhernú vôňu,“ napísala jedna z používateliek TikToku. Ďalší z používateľov vysvetlil, že aviváž prirodzene vytvára vrstvu vosku na oblečení a funguje to rovnako aj v prípade iných povrchov.