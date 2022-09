VIDEO Tieto triky si zamilujete: Neobľúbená domáca činnosť nebola nikdy jednoduchšia

LONDÝN - Čo môže byť otravnejšie ako vynášanie odpadkov? No predsa ich vyberanie zo smetného koša. Veľa z nás by si prialo, aby bol tento proces čo najrýchlejší. Istá žena vo Veľkej Británii prišla na spôsob, ako to robiť rýchlo a efektívne. Keď svoje video uverejnila na sociálnej sieti, ľuďom začali padať sánky.

Viete, ako správne vymeniť vrecko v smetnom koši? Zrejme sa vám už stalo, že pokiaľ ste to aj urobili, tak sa našiel niekto, kto bol s výsledkom nespokojný. Ide pritom o úplne jednoduchú vec, píše Mirror. Sandhya Kumarová preto odhaľuje spôsob výmeny sáčkov na smeti, proti ktorému nebude nikto namietať.

Naruby a ako klobúk

Na sociálnej sieti Instagram uverejnila Sandhya pod menom @global_fooddiva video s titulkom: "Vedeli ste o tomto triku s vrecom na odpadky? Ak nie, určite to vyskúšajte!" Sandhya nevloží sáčok priamo do koša, ale nasadí ho naopak. Tento spôsob prirovnáva k tomu, keď si dávate na hlavu klobúk. Nakoniec vrece len zatlačí smerom dovnútra.

Tento spôsob rozhodne ušetrí čas a mnohým ľuďom aj nervy. Navyše to vyzerá omnoho elegantnejšie, ako keď sa snažíme vopchať vrece do koša nasilu. Za pár hodín malo toto video viac ako 90 000 pozretí. Ľudia, ktorí si ho vyskúšali na vlastnej koži, nemali žiadne námietky.

Nemusí byť len jeden

Ďalší trik s vrecom na odpadky predstavila na TikToku @Marilyn.2685. Tip na úsporu času znie: "Pod vrece na odpadky vložte do koša ešte ďalšie vrece. Keď budete vynášať smeti, vrchné vrece zoberiete a spodné už bude pripravené na použitie."

Jeden komentujúci sa vyjadril, že aj on to tak robí, no jeho mama ho kvôli tomu považuje za lenivého. Ďalší napísal: "Keď som pracoval v zábavnom parku, robili sme to presne tak isto. Veľmi to pomáha! Nikto predsa nechce stresovať, keď nestíha. Okrem toho je to výborný nápad, pokiaľ sa vám rotrhne vrece plné smetí. Jednoducho ho vložíte do druhého vreca, ktoré ste si už pripravili," dodal. Tretí len s humorom dodal, že tam môže dať aj celú rolku a mať pokoj.