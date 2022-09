VIDEO Susedov obťažoval neznesiteľný zápach z jedného z bytov: FUJ Pohľad len pre silné žalúdky...

SYDNEY – Majitelia, ktorí ponúkajú svoje nehnuteľnosti na prenájom, sa mnohokrát dostanú do bezvýchodiskovej situácie. Správca istého bytového komplexu v austrálskom Sydney dostal niekoľko upozornení od nahnevaných občanov, ktorí sa sťažovali na silný zápach, ktorý sa mal šíriť z jedného z bytov. To, čo správca napokon zistil, by šokovalo asi každého.

Správca bytového domu nemohol uveriť tomu čo vidí, keď otvoril dvere na byte, na ktorý sa mu sťažovali viacerí obyvatelia. V ich sťažnostiach sa spomínal neznesiteľný zápach, ktorý sa mal dostať už aj na chodbu a šíriť sa cez celý vchod. Podľa údajov bol tento byt v prenájme, no v súčasnej dobe sa v ňom nikto nenachádzal, informuje Daily Mail. Keďže na klopanie a zvonenie nikto nereagoval, správca bytovky si ho otvoril sám. Pohľad, ktorý sa mu naskytol, by nechcel absolvovať asi nikto.

Zábery ako z hororu

Byt sa nachádaza vo štvrti St. Marys. Keď ho správca otvoril, neveril vlastným očiam. Vytiahol teda telefón a nahral ktastrofu, ktorá bola všade naokolo. Tento byt by sa mohol stať najšpinavšou nehnuteľnosťou v Austrálii. Najhoršie na tom celom je, že majiteľ možno ani o ničom nevedel. Takúto spúšť po sebe zanechali poslední nájomníci. Ich susedia sa na ich sťažovali u správcu, aby dokonca vymenil zámky na byte. Okrem neporiadku sa zrejme z bytu ozýval pravidelne aj rev a krik.

Všetky izby v byte, ktoré bolo vidiť z chodby, dokonca aj kuchyňa, boli zahádzané najrôznejšími vecami a odpadkami. Pri pohľade na gauč je vidieť hračky. V takýchto otrasných podmienkach teda žili aj deti. Video trvá len chvíľu, pretože zápach bol podľa zámočníka už neznesiteľný. Z tohto dôvodu chýba záber do kúpeľne a spálne. "Strašne to tam smrdelo, nemohol som spraviť už ani krok," povedal. Na videu je počuť, ako rýchlo zatvoril dvere a na chodbe sa ozvena lapanie po čerstvom vzduchu.

Nikto tomu nerozumie

Video na TikTok počas dvoch dní prilákalo tisíce videní a komentárov. Zhrozených divákov ohavný stav nehnuteľnosti pobúril. "Je to frustrujúce. Mnoho rodín, ktoré by si toto nikdy nedovolili, nevie nájsť žiadny nájom. Keď namiesto nich dostane byt takýto človek, trhá mi to srdce," vyjadril sa niekto v komentári pod video. Ďalší komentujúci poznamenal, že nevie pochopiť, ako môžu ľudia žiť v takom neporiadku a špine. "Ako sa toto vôbec mohlo stať? Veď tam je toľko smetí, že sa to muselo nazbierať za rok," vyjadril svoje pobúrenie.