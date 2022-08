Trpíte nočnými morami? Psychologička odhalila 6 príčin, ktoré spôsobujú ťažké sny!

Psychologička Carmen Harraová, americká autorka knihy Committed: Finding Love and Loyalt Through the Seven Archetypes, prezradila, prečo majú ľudia nočné mory. „Sny sú výtvorom niekoľkých častí mozgu, ktoré zostávajú aktívne počas spánku,“ vysvetlila. „Niekedy sú signály medzi týmito oblasťami negatívne alebo rušivé – v dôsledku traumy, látok alebo iných faktorov – čo vedie k nočným morám, ktoré sa vyskytujú počas štádia REM, teda najhlbšej fázy spánku,“ dodala odborníčka. Za nočné mory podľa Harraovej môže napríklad:

POCIT NENAPLNENIA

„Pocit nenaplnenia sa často odráža v snoch,“ povedala Harraová. Pokiaľ sa cítite nespokojne v vzťahu, vaše emócie sa môžu prejaviť vo forme snov, ktoré zahŕňajú podvádzanie, opustenie alebo boj. „Tieto frustrujúce sny o nenaplnení a strachu môžu byť pre niektorých ľudí také intenzívne, že sa zmenia na nočné mory,“ uviedla odborníčka. Odporúča preto riešiť problémy v bdelom stave, aby vás nerozrušovali pri odpočívaní.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

NEPRAVIDELNÝ SPÁNOK ALEBO SPANIE NA CHRBTE

„Nepravidelné spánkové vzorce, najmä počas dlhšieho časového obdobia, nepriaznivo ovplyvňujú to, čoho sme svedkami, keď odpočívame. Zmeny v rozvrhu alebo spánkových cykloch môžu zmeniť obsah snov, pretože vaša myseľ je nepokojná,“ prezradila Harraová. Niektoré štúdie tiež zistili, že určité polohy spánku spôsobujú zlé sny – napríklad spánok na chrbte. Odborníčka vysvetľuje, že v tejto spánkovej polohe je dýchanie namáhavejšie, čo môže vyvolať spánkové apnoe, silné chrápanie a niekedy aj prerušenie dýchania či spánku.

KONZUMÁCIA JEDLA PRED SPANÍM

Podľa Harraovej môže jedenie pred spaním prinútiť vašu myseľ k nadmernému premýšľaniu, keď odpočívate, čo spôsobuje nočné mory. „To, čo konzumujeme, je už dlho spojené s tým, o čom snívame. Mnoho ľudí verí, že ak budú jesť pred spaním, budú mať zlé sny. Toto je vedecky pravdivé: jedenie zvyšuje metabolizmus tela a tiež zvyšuje aktivitu mozgu počas noci,“ uviedla odborníčka.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

KAŽDODENNÝ STRES A ÚZKOSŤ

„Stres môže ľahko vyvolať nočné mory, pretože zvyšuje úroveň úzkosti, ktorá spôsobuje nadmerné vzrušenie,“ vysvetlila Harraová. Nadmerné vzrušenie môže viesť k podráždenosti, výbuchom hnevu, ako aj ťažkostiam so sústredením. „To narušuje cirkadiánny rytmus, biologické hodiny tela, a vedie to k zlému spánku a rušivým snom,“ dodala.

PREDZVESŤ ZMENY

Napokon niektorí veria, že nočné mory sú v skutočnosti predzvesťou, ktorá má upriamiť našu pozornosť na nejaký aspekt života. „Môžete alebo nemusíte tomu veriť, ale teória hovorí, že vesmír sa s nami pokúša komunikovať prostredníctvom snov. To neznamená, že ak sa niečo zlé stane vo sne, bude to nasledovať aj v skutočnom živote. S najväčšou pravdepodobnosťou to znamená, že osoba, o ktorej sa vám snívalo, si možno prechádza niečím ťažkým alebo by sa o seba mala lepšie starať,“ uviedla odborníčka.