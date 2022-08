Vedci odhalili APOKALIPTICKÉ scenáre v prípade jadrovej vojny: Obyvatelia týchto štátov by obišli najlepšie

NEW JERSEY - Nová štúdia publikovaná v časopise Nature Food naznačuje, že jadrová vojna medzi USA a Ruskom by usmrtila približne päť miliárd osôb. V analýze realizovanej na Štátnej univerzite Rutgers v New Jersey sú zároveň uvedené miesta, kde by mali ľudia najväčšiu šancu prežiť následky tejto desivej apokalypsy.

Dopady prípadnej jadrovej apokalypsy by jednotlivé krajiny zvládali rozdielne a to čiastočne kvôli druhom potravín, ktoré pestujú. Príčinou mnohých úmrtí by totiž nebola iba radiácia, ale najmä hladomor, píše DailyStar.

Podľa analýzy vedcov z Rutgers University by zničil celé populácie práve nedostatok potravín. Klíma ovplyvnená jadrovou apokalypsou, by totiž viedla v nasledujúcich rokoch k oveľa väčším stratám na životoch ako rozpútaný jadrový konflikt. Miesta, ako Nemecko, Francúzsko, Čína, Spojené kráľovstvo a USA by boli zrovnané so zemou a väčšina ľudí by zomrela do konca druhého roka.

V krajinách ako Argentína alebo Austrália by však ničivý konflikt nespôsobil také veľké straty na životoch. Dôvodom je fakt, že sa v nich pestujú vyššie podiely odolnejších plodín a zároveň disponujú menšou populáciou. „Austrália a Nový Zéland by pravdepodobne zaznamenali prílev utečencov z Ázie a iných krajín, ktoré by zažívali potravinovú neistotu,“ uvádzajú autori štúdie v časopise Nature Food. Situáciu by tiež lepšie zvládli Panama, Paraguaj a Haiti.

V dôsledku nedostatku potravín by nakoniec v priebehu dvoch rokov zomrelo približne 75 % svetovej populácie. V počiatočnej fáze po rozpútaní jadrového konfliktu by počet obetí predstavoval 50 až 100 miliónov ľudí. Desivý výsledok zanechal autorom štúdie jedno jasné posolstvo: „Údaje nám hovoria jednu vec: Musíme zabrániť tomu, aby bola rozpútaná jadrová vojna,“ uviedol spoluautor štúdie Alan Robock.

Dáta jasne naznačili, že bez ohľadu na rozsah jadrovej vojny, by boli vážne ohrozené svetové zásoby potravín. Analýza, ktorá sledovala možné následky jadrového konfliktu medzi Indiou a Pakistanom, zaznamenala pokles svetovej produkcie potravín o 7 %. Takýto konflikt medzi USA a Ruskom však navýšil tento výsledok na desivých 90%.