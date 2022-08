Ako dlho by ste mali spať, aby ste sa „vyspali do krásy? Vedci prinášajú odpoveď: Prezradili ideálny čas

ATLANTA - Spánok prospieva ľudskému zdraviu a hormóny, ktoré sa počas neho vyplavujú do tela, majú okrem iného pozitívny vplyv na kvalitu pokožky, či udržiavanie štíhlej línie. V nasledujúcom príspevku sa dozviete, ako dlho by mali ľudia denne spávať, aby sa „vyspali do krásy,“ boli oddýchnutí, svieži, vitálni a zároveň si ustrážili svoju hmotnosť.

Dostatok spánku má výrazný vplyv na to ako vyzeráme. Pre mnohých však nie je jednoduché dostatočne si pospať, pretože trpia poruchami spánku. Slovné spojenie „vyspať sa do krásy“ je však aktuálne a pokiaľ si má naše telo naozaj oddýchnuť, dopriať by ste mu mali sedem až deväť hodín spánku denne, píše sa na news18.com. Nevyhnutná pre regeneráciu pokožky je každá jeho fáza, pretože počas spánku prechádza telo do režimu obnovy a produkuje množstvo hormónov vrátane kortizolu, melatonínu a ľudského rastového hormónu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Tieto látky sú nevyhnutné na zotavenie pokožky a odstraňujú jej poškodenie, ku ktorému dochádza každý deň. Zároveň udržiavajú jej mladistvý vzhľad a chránia ju pred voľnými radikálmi, ktoré by mohli poškodiť bunky. V spánku sa teda k dobru počíta každá jeho minúta. A ak ho nemáte dostatok, jeho dlhodobá deprivácia môže spôsobiť, že sa budete letargický, vyčerpaný a počas dňa budete mať zníženú výkonnosť.

Niektoré štúdie spájajú nedostatok spánku so zvýšeným rizikom srdcových chorôb, mŕtvice, cukrovky, vysokého cholesterolu, ale aj poruchami pamäti, emočnou nestabilitou, zlým rozhodovaním, zhoršeným pracovným výkonom, zmenou nálady a intenzívnymi negatívnymi pocitmi, akými sú zúfalstvo a zúrivosť.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Podľa prieskumu z roku 2021 mali ľudia vo veku 50 až 60 rokov, ktorí spali šesť hodín alebo menej, o 30 % vyššiu pravdepodobnosť, že sa u nich v neskoršom veku rozvinie demencia. Spánkové návyky majú vplyv aj na hmotnosť. Nedostatok spánku sa spája s prírastkom hmotnosti a zvýšeným rizikom obezity tak u mužov, ako aj u žien. Ľudia, ktorí trpia spánkovým apnoe, často priberajú na váhe.

Jedna štúdia pozorovala 16 rokov spánkové návyky 68 000 amerických žien v strednom veku. Tie, ktoré spali každú noc päť alebo menej hodín, mali o 15 % vyššiu šancu trpieť obezitou v porovnaní s tými, ktoré spali sedem hodín.