Otec vyvolal obrovský rozruch: Ľudia pozreli na jeho pätorčatá a spustila lavína kritiky

LEXINGTON - Otec zo Spojených štátov vyvolal obrovskú online diskusiu po tom, čo na Instagrame zverejnil video, na ktorom chodí so svojimi pätorčatami na vôdzke. Obhajuje to tým, že inak by toľko detí pokope nezvládol. Odborníčka na tom, pre niekoho možno prekvapivo, nevidí nič zlé.

"Poď prejsť míľu v mojich topánkach," okomentoval Jordan Driskell, ktorý má so svojou manželkou Brianou (31) päťročné deti Zoey, Dakotu, Hollyn, Asher a Gavina, dané zábery. Vidno na nich, ako kráča s deťmi do akvária.

Video bolo zverejnené už pred nejakým časom, ale len nedávno získalo na Instagrame veľkú pozornosť s miliónmi videní. A medzi sledovateľmi bolo aj mnoho kritikov. "Nemajte toľko detí, ak nedokážete zvládnuť tlak," odkázala jedna osoba Driskellovi. "Sú to ľudia, nie psi," napísal ďalší. Pätnásobný otec však zostáva odhodlaný.

"Deti sú také zvedavé, chcú utiecť a skúmať. Pre náš vlastný pokoj a zdravý rozum používame vôdzku. Umožňuje nám to tiež opustiť dom a robiť zábavné veci ako rodina bez toho, aby sme boli v strese," povedal pre 7NEWS.

Rodina, ktorá žije v Kentucky, vraj mala kedysi šesťmiestny kočík, ale bol príliš objemný a smiešny na to, aby sa dal kamkoľvek vziať. "Ďalšia vec je, že chcú chodiť, keď ideme niekam do preplnených priestorov. Vôdzka im dáva príležitosť chodiť, ale stále to máme pod kontrolou. Milujú to," vysvetľuje Jordan. Viacerí ľudia ho chápu a vyjadrili mu podporu. "Ako inak by sa starali o deti, keby druhý rodič musel pracovať?" napísal jeden užívateľ.

Názor odborníčky na rodičovstvo

Odborníčka na rodičovstvo a rozvoj mládeže Deborah Gilboaová označila Driskellovu vôdzku za "kreatívne riešenie problémov". "Toto nie je zaobchádzanie s deťmi ako so zvieratami. Alternatívou by bolo zostať doma. Deväťdesiatdeväť percent mamičiek a otcov chce pre svoje deti to najlepšie a robia to preto, aby vyriešili problém."