VIDEO Austrálčanka odhalila trik, ako sa vyhnúť rannej námraze na aute: V zime ho môžu otestovať aj Slováci

DUBBO - Ranná námraza spôsobuje vrásky mnohým vodičom. Keďže v Austrálii sa práve začína zima, bojujú s týmto fenoménom aj tam. Domáci si chcú uľahčiť cestu do práce, no každodenné škrabanie auta od mrazu im k tomu nepomáha. Istá Austrálčanka však prišla na spôsob, ako sa tejto záležitosti vyhnúť.

Aj Austrália zažíva dôsledky globálneho otepľovania. Južnú pologuľu zasiahla nezvyčajne tuhá zima. Aj z úplných banalít, akou je ranná cesta autom do práce, sa stala náročná misia. Každodenné škrabanie čelného skla už nie je ani tu žiadnou raritou. Miestna obyvateľka však prišla na spôsob, ako sa dá tomu vyhnúť. Veď kto by nechcel ráno prísť k autu, nasadnúť, naštartovať a len tak odísť?

Devätnásťročná Charli Houseová sa podelila o veľmi užitočný trik, ktorý doslova eliminuje používanie škrabky na auto. Dievčina pochádza z Hunter Valley, ale v súčasnosti býva v Dubbo v Novom Južnom Walese, kde si robí učňovskú prax v oblasti elektrotechniky. Aj ona mala každé ráno problém s námrazou na svojom aute. Na sociálnej sieti TikTok zverejnila video, v ktorom ľuďom radí, aby večer prikryli čelné sklo svojho auta obyčajným uterákom. Na ochranu pred vetrom ho vraj stačí zaistiť stieračmi. Ranná námraza tak zaútočí na uterák, ale to, čo je pod ním, ostane nedotknuté. Vodiči potom len strhnú uterák z čelného skla a môžu vyraziť.

Charli sa pre Daily Mail Australia vyjadrila, že 28. júna ráno, keď nakrúcala video, dosahovala teplota vzduchu v Dubbo tri stupne pod nulou. "Nebol to môj výmysel. Poradil mi to domáci, u ktorého teraz bývam. Vôbec som nečakala, že to zaberie a hlavne že ráno bude uterák celý stuhnutý."

Horúce letá, tuhé zimy

Tínedžerka ďalej uviedla, že po zverejnení svojho videa bola prekvapená množstvom reakcií. "Bývam neďaleko Dubbo a môžem len potvrdiť, že sú tu naozaj silné námrazy," poznamenala jedna osoba. Ďalší komentár pripomenul silné letá v Austrálii. "Pripomína mi to časy, keď som bol ešte dieťa. V lete sme museli dávať práčku do mrazničky, aby sa ochladila. Toto je opačný efekt."