Nevesta zainvestovala do spoločného bývania: Šokujúci nápad ženícha, zneužil to a... TO hádam nemyslí vážne!

Nastávajúca manželka sa cítila zmätená zo správania svojho snúbenca, ktorý sa chcel na svadbe pochváliť, že kúpil nový dom. Za nehnuteľnosť totiž zaplatila oveľa viac ako on a zdá sa jej, že by sa takto pochválil niečím, čo nadobudli najmä vďaka nej. Teraz však premýšľa nad tým, či urobila dobre, keď mu to zakázala a žiada o radu užívateľov Redditu.

Anonymná užívateľka Redditu sa obrátila na toto fórum s problémom, ktorý vznikol medzi ňou a jej snúbencom krátko pred ich svadbou. „Môj snúbenec (37) a ja (33) sme sa zasnúbili pred niekoľkými mesiacmi. Čoskoro sa budeme brať a poslali sme pozvánky. Zároveň sme boli zaneprázdnení sťahovaním do nášho nového domu, ktorý sme si kúpili,“ vysvetlila na fóre žena a uviedla, že snúbenec zaplatil 30 percent a ona 70 percent z ceny nehnuteľnosti. „Musím povedať, že kvôli šetreniu som si nemohla užívať veci, ktoré mám rada,“ povedala.

Len nedávno ju zmiatol partnerov nápad, že svadobčanom počas ich veľkého dňa oznámi, že to bol on, kto pre nich kúpil spomínaný dom. „Bola som trochu zaskočená, spýtala som sa prečo a on povedal, že je to len na zvýšenie sebavedomia počas prejavu a to je všetko,“ prezradila. Nezdalo sa jej to fér a preto mu to zakázala. Teraz sa pýta užívateľov, či bola nerozumná, keď mu nechcela dovoliť, aby si pripísal takúto zásluhu. „Povedala som, že s touto myšlienkou nie som stotožnená, pretože si myslím, že je nespravodlivé nepriznať skutočnosť, že som obetovala tak veľa, aby sme si mohli ten dom kúpiť,“ uviedla.

Napriek tomu, že mu všetko vysvetlila, zdalo sa jej, že partner nechcel od svojho nápadu ustúpiť. „Nahneval sa na mňa a povedal, že z toho robím veľkú vec,“ povedala. Pohádali sa, on kričal, že je to len jedna láskavosť, o ktorú ju požiadal a je smutné, že mu nedokázala vyhovieť. „Odišiel, odmieta odpovedať na moje správy, takže v podstate začal s tichým vydieraním, kým sa nepodvolím,“ tvrdí.

Príspevok mladej ženy nazbieral zhruba 1 400 komentárov, pričom užívateľov znepokojilo správanie jej partnera „Nenechajte sa citovo vydierať a premýšľajte nad tým, že si vezmete chlapa, ktorý sa správa ako dieťa,“ uviedol jeden z nich. Iný napísal, že žena by mala „všetko vážne prehodnotiť, pretože toto je prejav skutočne toxického spôsobu myslenia.“ Tretí si myslí, že toto je tá najsmiešnejšia vec, akú za poslednú dobu čítal a dúfa, že muž má aj dobré vlastnosti.