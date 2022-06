Nechutnosť na pláži v Chorvátsku: Z mora vyšiel muž, vytiahol z plaviek penis a... turistka utrpela traumu

Na pláži v mestečku Cavtate zažila istá žena, nechcela uviesť svoje meno, neslýchanú situáciu, o ktorú mala potrebu sa podeliť so širokou verejnosťou. Ozvala sa preto miestnemu médiu Index hr. a všetko im rozpovedala. Bol to klasický deň pri mori ako každý iný. Ľudia sa kúpali a opaľovali na pláži. Vedľa turistky sa v jednej chvíli objavil starší muž, vytiahol svoj penis z plaviek a začal sa uspokojovať. V žiadnom prípade nešlo o žiadneho nudistu.

"Na to sú predsa vyhradené nudistické pláže. Toto bolo nechutné masturbovanie na verejnom priestranstve, kde bolo navyše plno detí," povedala zhrozene. Na pláži si už deň predtým všimla podozrivého staršieho muža, ako si ju lačne obzerá. "Nechcela som sa tým ale zaoberať. Na druhý deň som prišla na rovnaké miesto. Všimla som si, ako vyšiel z vody, párkrát si pošúchal genitálie a zamieril ku svojim veciam."

Muž sa po pár minútach presunul bližšie k turistke, vytiahol si z plaviek úd a začal masturbovať. Nemohla uveriť tomu, čo vidí. Chcela si ho nakrútiť na mobil, aby mala dôkaz, no skôr, než to stihla urobiť, bol už podľa jej slov "hotový". "Vedľa mňa ležala jedna žena a všetko to videla. Povedala mi, že s tým mužom mala už aj ona podobné nepríjemné skúsenosti, ale nikto nezasiahol, takže si ho jednoducho prestala všímať," dodala ohromená turistka.

Keď si muž všimol, že ho niekto nakrúca, postavil sa. Žena mu oznámila, že všetko nahrala. Na videu je dokonca vidieť aj jeho tvár a že s tým pôjde na políciu. "Pohrozila som mu, že ak sa priblíži, alebo začne na mňa hovoriť, zavolám políciu." Reakcia úchyláka bola šokujúca. Obidvoch žien sa spýtal s úplne pokojným tónom v hlase: "Opaľujete sa tu v plavkách, čo som mal robiť?"

Na polícii by nepochodila

Turistka sa vyjadrila, že zase padla vina na ženy. Opaľovali sa na verejnej pláži aj s inými ľuďmi, ale práve ony dve môžu za to, čo sa tam odohralo. Neznámy muž od nich odišiel až vtedy, keď naozaj vytočila číslo na políciu. Na polícii by ale zrejme neuspela, pretože by to bolo slovo proti slovu. Navyše nemala žiadny dôkaz, natočiť už nič nestihla (mužovi klamala) a v jej prospech bol len názor ďalšej ženy, ktorá ležala vedľa nej. "Mala som potrebu kontaktovať médiá, pretože toto sa deje neustále a treba na to upozorňovať," dodala.

Miestni sa zabávajú

Všetci ľudia na pláži vraj videli, čo sa stalo, ale nikto nezasiahol. Turistka po nechutnom incidente zašla do baru aj so spomínanou ženou. Stretli tam kamaráta, ktorý im povedal, že tým úchylom má byť miestny blázon. "Miestni, ktorí to videli, si robili srandu, vyzeralo to, akoby sme to preháňali. Manažér nám povedal, že ten chlap už masturboval aj pred barom, ale vyhodil ho a odvtedy sa tam neukázal."