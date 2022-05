Mužovi vyrazilo dych posledné želanie jeho umierajúcej manželky: Toto chce urobiť ako poslednú vec?!

Muž, ktorému zomiera manželka, zostal v nemom úžase, keď sa ho spýtala, či jej dovolí mať naposledy sex s jej bývalým partnerom. Toto želanie ho veľmi zasiahlo. Opísal aj to, ako veľmi ho zabolelo, keď mu lekári oznámili, že jeho žena je smrteľne chorá a nedávajú jej viac ako deväť mesiacov života. "Nepamätám si život bez nej a neviem, čo budem robiť, keď odíde. Chcel som, aby boli posledné dni jej života dobré a splnil by som všetko, čo môžem," napísal.

Keď mu manželka povedala, že jedna z posledných vecí, ktoré by chcela urobiť, je vyspať sa so svojím ex, bol v šoku. Keď sa jej spýtal, prečo po tom tak veľmi túži, jej odpoveď ho doslova odrovnala. Vraj jej fyzicky najviac vyhovoval práve on. Zronený muž teraz nevie, či má myslieť na svoje vlastné ego alebo má dovoliť manželke, aby si to užila s iným mužom, ktorého považuje za lepšieho po sexuálnej stránke. "Úprimne, som nahnevaný a sklamaný, že sa ma to spýtala. Mám pocit, že som postavený do pozície, v ktorej musím povedať áno, pretože ona umiera. Viem, čo chcem povedať, ale neviem, či je to správne. Veľmi ma to bolí, keď viem, že sex s bývalým bol zjavne taký dobrý, že si ho chce užiť ešte raz predtým, ako zomrie. Naozaj neviem, čo mám robiť."

Príspevok vyvolal množstvo reakcií. Väčšina ľudí si myslí, že žena sa nemala takto zachovať, hoci je smrteľne chorá. Zvláštne je podľa nich to, že chce mať sex s niekým, s kým nie je dlhodobo v kontakte. Istý užívateľ sa domnieva, že aj keď je akokoľvek chorá, aj tak je hrozné, o čo žiada a zneužíva to ako posledné želanie. "Predpokladám, že choroba vašej manželky ovplyvňuje všetko v jej tele, vrátane mozgu. Možno by stálo za to pripustiť, že práve teraz nemusí byť úplne zdravá. Keby bola, nikdy by o niečo také nepožiadala." A kritika ženy sa neskončila. "Byť na pokraji smrti nedáva nikomu právo niekoho odrovnať len preto, že to tak cíti. Môže jej choroba ovplyvniť jej rozumovú schopnosť? Spýtajte sa lekárov," stojí v ďalšom komentári.