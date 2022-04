Virológovia zverejnili nové varovanie pred ľudí, ktorí prekonali nákazu OMIKRONOM

VIEDEŇ - Od štvrtka je na Slovensku nosenie respirátorov povinné už len v nemocniciach a zariadeniach sociálnej starostlivosti. Zdá sa, že celý svet sa pomaly vracia do normálu. Nedávna štúdia však varuje najmä tých, ktorí boli infikovaní variantom omikron. Potvrdilo sa totiž, že neočkovaní sú stále menej chránení.

Príchod vakcín proti COVID-19 bol sľubným krokom správnym smerom. Neskôr boli schválené aj posilňovacie dávky a v súčasnosti čakáme na ďalšie informácie o tom, či bude alebo nebude potrebná ďalšia tzv. booster dávka. Vedci hľadajú najlepší spôsob, ako riešiť nové varianty koronavírusu vrátane omikronu. Ten viedol k prelomovým infekciám medzi očkovanými jedincami a u neočkovaných jedincov sa predpokladalo, že sú vystavení ešte väčšiemu riziku.

Zistenia z nedávnej štúdie, ktorá momentálne prechádza odborným hodnotením expertov z medzinárodnej vedeckej spoločnosti Nature Portfolio, naznačujú, že nezaočkovaní ľudia môžu byť stále v ohrození, pokiaľ ide o budúcu možnosť nákazy. Nevyvinula sa u nich totiž dostatočná imunitná odpoveď na iné varianty SARS-CoV-2, a to ani v prípade, že boli infikovaní omikronom. To znamená, že tí, ktorí prekonali tento variant, nemusia byť chránení aj pred novými variantami vírusu. Ako uvádza agentúra Reuters, protilátky indukované variantmi omikron BA.1 alebo BA.2 neneutralizujú iné verzie vírusu. Výskumníci to zistili na základe analýzy vzoriek krvi od účastníkov po infekcii omikronom.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Autorky výskumu Karin Stiasnyová, profesorka virológie, a Judity Aberleová, docentka virológie na Lekárskej univerzite vo Viedni, uviedli, že bez očkovania alebo pred-omikronovej prirodzenej infekcie protilátky, ktoré títo jedinci mali po infekcii omikronom, boli veľmi špecifické pre príslušný variant omikron. "Nedetegovali sme takmer žiadne neutralizačné protilátky zamerané na kmene vírusu iné ako omikron," informovali vedkyne.

Pre tých, ktorí sú zaočkovaní, boli výsledky o niečo sľubnejšie. Tí, ktorí boli plne zaočkovaní a mali zároveň za sebou prelomovú infekciu omikronom, boli schopní neutralizovať oba varianty omikronu BA.1 a BA.2 rovnako dobre ako kmeň divokého typu (kmeň, ktorý neobsahuje žiadne veľké mutácie) a kmeň delta. Viacnásobné vystavenie variantom pred omikronom, buď prostredníctvom troch očkovaní alebo kombináciou infekcie a očkovania, viedlo k účinnej neutralizácii oboch variantov omikronu. Neutralizácia označuje schopnosť protilátok chrániť sa pred koronavírusomm.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Keďže boli vakcíny navrhnuté ešte v čase, keď vo svete prevládali skoršie varianty SARS-CoV-2, v prípade omikronu bola ich účinnosť nižšia, pričom nastal rýchly úbytok neutralizujúcich protilátok. Okrem toho, ak ste boli infikovaní variantom omikron BA.2, údaje ukazujú, že tieto protilátky nechránili pred žiadnym iným variantom, píše sa v štúdii. Podľa výskumníčok tieto zistenia aj napriek tomu zdôrazňujú dôležitosť posilňujúcich vakcín pri imunitnej ochrane. Výskum sa v súčasnosti prehodnocuje.