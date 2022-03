Vedci odhalili, ktorá časť auta je najšpinavšia: Fuj, po tomto si ju začnete poriadne drhnúť!

Štúdia anglických vedcov, ktorú si objednala spoločnosť Scrap Car Comparison, naznačila, že vo vnútri automobilov sa nachádza výrazne vyšší podiel baktérií než na priemernej toalete. Zistili to na základe analýzy vzoriek z interiérov áut od rôznych majiteľov, kedy zisťovali úrovne bakteriálnej kontaminácie. Z výsledkov vyplýva, že ľudia by mali častejšie čistiť interiéry svojich vozidiel a hlavne batožinového priestoru. V každom kufri, v ktorom ľudia bežne prevážajú nákup, napr. ovocie či zeleninu, sa totiž nachádzala nebezpečná Escherichia coli (Ecoli). V mnohých prípadoch bola jej prítomnosť odhalená aj na sedadle vodiča.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Podľa mikrobiológa Jonathana Coxa z Aston University sú výsledky štúdie sú fascinujúce a naznačili, že čím staršie boli sledované autá, tým boli špinavšie napriek tomu, že majitelia ich čistili. "Mnohí ľudia do kufra ukladajú nezabalené potraviny alebo si cestou pochutnávajú na jedle, ktoré si predtým položili sedadlo. To rozhodne nie je zdraviu prospešné," uviedol. Medzi ďalšie testované oblasti patrili radiaca páka, prístrojová doska a zadné sedadlo, na ktorých bola tiež zaznamenaná vyššia úroveň bakteriálnej kontaminácie ako na priemernom WC. Medzi identifikovanými mikroorganizmami boli tiež pseudomonas, čiže antibiotikami ťažko liečiteľná baktéria, a stafylokok Staph Aureus. Vedci identifikovali najšpinavšie miesta v aute v nasledovnom poradí:

1. Kufor 1 425 baktérií

2. Sedadlo vodiča - 649 baktérií

3. Prevodová páka - 407 baktérií

4. Zadné sedadlo - 323 baktérií

5. Prístrojová doska - 317 baktérií

6. Volant - 146 baktérií

Galéria fotiek (3) Zdroj: thinkstock

Objavila sa aj korelácia medzi vekom auta a úrovňami baktérií, ktoré sa v ňom nachádzali. Staršie vozidlá vykazovali ich vyššie množstvo než tie novšie. Experti taktiež zistili, že zo všetkých sledovaných častí bol vo všeobecnosti najčistejší volant. Táto oblasť s vysokým kontaktom zaznamenala veľmi nízke úrovne bakteriálnej kontaminácie, čo môže súvisieť s častejším použitím dezinfekcie na ruky počas pandémie koronavírusu.

"Výsledky poukazujú na to, aby sme zmenili spôsob, akým udržiavame naše autá. Nikdy by nikomu nenapadlo jesť zo záchodovej dosky. Dôkladne čistiť by sme mali čalúnenie, a to najmä vtedy, ak si kúpime ojazdené auto," odporúča Cox. Podľa riaditeľa Scrap Car Comparison Dana Gicka by ľudia mali do bežnej technickej údržby svojho auta zahrnúť aj starostlivosť o jeho čistotu. "Posledná vec, ktorú chcete, je to, aby bolo vaše auto rizikom na cestách a zároveň rizikom pre vaše zdravie. Dúfame, že výsledky tohto výskumu pomôžu poukázať na dôležitosť správnej starostlivosti o vaše vozidlo zvonku aj zvnútra. Popremýšľajte nad tým, ako často upratujete svoj dom a aplikujte rovnaký zvyk aj na svoje auto, najmä ak v ňom jazdíte každý deň," radí Gick.