VIDEO Mladík poslal priateľke selfie: Keď zbadala ten nezvyčajný detail, nasledovali kopačky

LOS ANGELES - Žena odhalila skrytý detail na fotografii, vďaka ktorému si uvedomila, že ju jej priateľ podvádza. Ten to ale poprel. Ľudia v komentároch priznali, že mužov skutok a konverzácia medzi ním a jeho priateľkou ich nahnevala.

Užívateľka TikToku známa ako angelalabaaa zverejnila video, ktoré zachytáva selfie fotografiu jej priateľa. Jej hlava zakrýva časť fotky. Keď sa však žena vo videu pohne, odhalí odraz v slnečných okuliaroch mladíka, na ktorých je jasne vidno ženu sediacu pred ním v niečom, čo vyzerá ako kanoe alebo kajak. "Ako som konečne pristihla svojho priateľa, ako ma podvádza a potom mi zavolá, aby sa so mnou rozišiel, keď som ho prichytila," uvádza sa vo videu.

Na záberoch sa následne objaví textová konverzácia páru. "Ale pozri sa na odraz vo svojich okuliaroch," napísala dievčina. Jej priateľ pohotovo odpovedal: "Áno? Sú predo mnou?" Potom dodal: "Nerobím to so svojou rodinou." Podľa všetkého si nakoniec svoju priateľku zablokoval alebo vypol telefón.

V komentároch sa užívatelia podelili o svoj hnev. "Je to varovný signál, keď vás vaša polovička nepozýva na rodinné udalosti alebo dovolenky," myslí si jeden. Angela na to reagovala slovami, že priateľ jej kedysi povedal, že si nemyslí, že by bola pre nich dosť dobrá. "Tieto typy prešľapov sú prestrojeným požehnaním, verte mi," uistil ženu tretí z komentujúcich.