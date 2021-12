VIDEO Malo to byť ich prvé rande: Keď som zistila kto je, okamžite som ho ZRUŠILA!

LONDÝN - Vďaka online zoznamke našlo k sebe cestu mnoho ľudí. Najmä v období koronavírusu je to jediný prostriedok vzájomnej komunikácie s cudzím človekom, ktoré sa môže rozvinúť až do spoločnej prechádzky. Je to však aj miesto, pre najpodivnejších ľudí, ktorí si hľadajú známosť.

Shaina Kay Cardwell sa na sociálnej sieti TikTok podelila s fanúšikmi o svoju veľmi bizarnú skúsenosť s online zoznamkou. Jej písanie s jedným mužom postúpilo už do takého levelu, že sa mali stretnúť osobne. Chcela si ho však aspoň trošku preveriť, a tak zadala jeho meno do vyhľadávača Google. Keď videla, aké informácie sa pri jeho mene objavili, stretnutie okamžite zrušila.

Svojich fanúšikov na videu varovala, aby si pred akýmkoľvek stretnutím zistili nejaké informácie o svojom potenciálnom partnerovi. "Pred samotným rande som si ho chcela oťukať na internete. Bolo strašné, keď som zistila, že je v minulosti bol zatknutý za únos." S mužom sa odmietla stretnúť a vyjadrila sa, že keby si ho nevygooglila, netušila by, že na rande ide s niekým, kto by mohol spáchať niečo také.

Video získalo na TikToku veľký ohlas. Ľudia tu dokonca uverejňovali komenty o svojich hororových zážitkoch. "Jeden chlapík ma až prosil, aby som s ním chodila, no odmietla som. Neskôr som ho našla na internete v článkoch, ako bol zatknutý za útok na pracovníka UPS vo vlastnom dome." Iná žena na to išla priamo. Opísala svoju príhodu, kedy sa spýtala jedného muža, že čo by sa stalo, keby jeho meno napísala do vyhľadávača. "Bolo to o to zaujímavejšie, keď povedal, že by sa mi to nepáčilo," dodala. "Na internete som našla informáciu, že bol obvinený zo sexuálneho napadnutia." Jeden z komentujúcich sa vyjadril celkom jasne: "Presne toto je dôvod, prečo nechodím na zoznamku."