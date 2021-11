FOTO Žena objavila vo svojom dome záhadný kľúč: Keď zistíte, čo dokáže, báli by ste aj vy

Nemenovaná žena z americkej Montany zverejnila na Reddite fotku svojho kľúča, ktorý má podľa nej znepokojivú schopnosť. Žena býva vo svojom dome už sedem rokov, postavený bol ešte v roku 1937. Kľúč vraj dokáže odomknúť každú izbu v dome, no spálne sa zamykajú, resp. odomykajú iba zvonku.

Zdroj: Reddit

Užívatelia sa snažili prísť na neškodný dôvod, prečo by niekto chcel, aby sa ich spálne zamykali iba zvonka, čo je v najlepšom prípade veľmi nepraktické, ale zároveň to predstavuje potenciálne nebezpečenstvo. Jedna osoba má podozrenie, že predchádzajúci majitelia mohli skrývať zlovestné tajomstvo. "Kámo, pod domom máš telá," napísal chlapík. Ženu by to vraj vôbec neprekvapilo, keď zvážila niektoré ďalšie strašidelné veci, ktoré našla v okolí svojho príbytku. "Môj syn toto leto vykopal veľkú dieru na dvore a našiel v nej kopu čudných fliaš. Urobila som prieskum etikiet. V jednej z fliaš bol nejaký druh kreozotu, ktorý sa používal na začiatku 20. storočia ako liek na čierny kašeľ," uviedla.

Žena priznala, že by sa najradšej odtiaľ odsťahovala, ale nemôže to urobiť a tiež prezradila, že nedávno v jednej zo skríň, ktorú nepoužíva, objavila veľmi ostrý samurajský nôž. Problém je, že nepatrí nikomu z domácich. Niektorí užívatelia sa ju snažili upokojiť so slovami, že kľúč by mohla byť forma starej rodičovskej kontroly, ak v dome prespávali neznámi cestovatelia. Jeden z komentujúcich však poznamenal, že v čase, keď bol dom postavený, by išlo o skutočne nezvyčajné bezpečnostné opatrenie.