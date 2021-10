Chcete sa dožiť skutočne vysokého veku? Toto je 5 najsľubnejších metód na predĺženie života!

Zdá sa, že dožiť sa vysokého veku môže skutočne každý. Existuje pár vecí, ktoré vám v tom môžu veľmi efektívne pomôcť. Richard Faragher, profesor biogerontológie na Brightonskej univerzite a Lynne Coxová, docentka biochémie na Oxfordskej univerzite prezradili, ako na to.

1. Výživa a životný štýl

Existuje veľa dôkazov o výhodách správneho stravovania. Štúdia na veľkých skupinách ľudí ukazuje, že udržanie si hmotnosti, nefajčenie, obmedzenie alkoholu na umiernené množstvá a konzumácia aspoň piatich porcií ovocia a zeleniny denne môže predĺžiť váš život o sedem až 14 rokov v porovnaní s niekým, kto fajčí, príliš veľa pije a má nadváhu. Zníženie kalórií ešte viac – asi o tretinu – zlepšuje zdravie a predlžuje život myší a opíc, pokiaľ jedia správne potraviny. Predpokladá sa, že menej extrémne verzie časovo obmedzeného alebo prerušovaného pôstu – jedenie počas osemhodinového okna každý deň alebo pôst dva dni každý týždeň – znižujú riziko, že ľudia v strednom veku dostanú choroby súvisiace s vekom.

2. Fyzická aktivita

Nečinnosť celosvetovo zapríčiňuje zhruba 10 percent všetkých predčasných úmrtí na chronické ochorenia, ako sú koronárne srdcové choroby, cukrovka 2. typu a rôzne druhy rakoviny. Ak by mal každý na Zemi dostatok pohybu, výsledkom by pravdepodobne bolo predĺženie dĺžky zdravého ľudského života takmer o rok. Koľko pohybu je však optimálneho?

Veľmi vysoké hladiny sú pre vás v skutočnosti zlé, nielen z hľadiska natrhnutých svalov alebo vyskočených väzov. Nadmerná aktivita môže potlačiť imunitný systém a zvýšiť riziko ochorenia horných dýchacích ciest. Väčšine ľudí stačí niečo viac ako 30 minút miernej až intenzívnej fyzickej aktivity denne.

3. Zlepšenie imunitného systému

Nech ste akokoľvek fit a dobre sa stravujete, váš imunitný systém bude, žiaľ, s pribúdajúcim vekom menej účinný. Slabé reakcie na očkovanie a neschopnosť bojovať s infekciou sú dôsledkom tejto „imunosenescencie“. Všetko to začne ísť z kopca v ranej dospelosti, keď týmus – orgán v tvare motýlika v hrdle – začne chradnúť. Znie to zle, ale je to ešte alarmujúcejšie, keď si uvedomíte, že týmus je miesto, kde sa imunitné látky nazývané T bunky učia bojovať s infekciami. Zatvorenie takého veľkého „vzdelávacieho centra“ pre T bunky znamená, že sa nemajú kde naučiť rozpoznávať nové infekcie alebo účinne bojovať proti rakovine u starších ľudí.

Najlepšie preto urobíte, ak začnete užívať kľúčové vitamíny A a D. Sľubnou oblasťou výskumu sú signály, ktoré telo vysiela, aby pomohlo vytvoriť viac imunitných buniek, najmä molekuly nazývané IL-7. Čoskoro možno budeme schopní vyrábať lieky, ktoré obsahujú túto molekulu, čo potenciálne posilní imunitný systém u starších ľudí. Zanevrieť by ste nemali ani na potravinový doplnok spermidín, ktorý čistí imunitné bunky napríklad od poškodených bielkovín.

4. Omladzovanie buniek

Starnutie je toxický stav, ktorý spôsobuje skazu v celom tele a vytvára chronické zápaly a choroby nízkeho stupňa – čo v podstate spôsobuje biologické starnutie. V roku 2009 vedci ukázali, že myši stredného veku žili dlhšie a zostali zdravšie, ak užívali malé množstvá lieku nazývaného rapamycín, ktorý inhibuje kľúčový proteín nazývaný mTOR. Ten pomáha regulovať odpoveď buniek na živiny, stres, hormóny a poškodenie. V laboratóriu lieky ako rapamycín (nazývané inhibítory mTOR) spôsobujú, že starnúce (staršie) ľudské bunky vyzerajú a správajú sa ako ich mladšie verzie.

Hoci je príliš skoro na predpisovanie týchto liekov na všeobecné použitie, iba nedávno bola zriadená nová klinická štúdia, ktorá má otestovať, či nízke dávky rapamycínu môžu skutočne spomaliť starnutie u ľudí. Rapamycín, ktorý bol objavený na pôde Veľkonočného ostrova v Čile, nesie so sebou významnú mystiku a populárna tlač ho oslavuje ako možný „elixír mladosti“. Môže dokonca zlepšiť pamäť myší s ochorením podobným demencii.

5. Čistenie starnúcich buniek

Úplné zbavenie sa starnúcich buniek je ďalšou sľubnou cestou vpred. Rastúci počet laboratórnych štúdií na myšiach, ktoré užívajú lieky na zabíjanie starnúcich buniek – takzvané „senolytiká“ – ukazujú celkové zlepšenie zdravotného stavu, a keďže myši neumierajú na choroby, žijú dlhšie. Ľuďom pomáha aj odstraňovanie starnúcich buniek. V malej klinickej štúdii ľudia s ťažkou pľúcnou fibrózou hlásili lepšiu celkovú funkciu, vrátane toho, ako ďaleko a rýchlo dokázali kráčať, po tom, čo boli liečení senolytickými liekmi. Ale toto je len špička ľadovca. Diabetes a obezita, ako aj infekcia niektorými baktériami a vírusmi môžu viesť k tvorbe starnúcich buniek. Senescentné bunky tiež spôsobujú, že pľúca sú náchylnejšie na infekciu COVID-19 a COVID-19 spôsobuje, že viac buniek starne. Dôležité je, že zbavenie sa starnúcich buniek u starých myší im pomohlo prežiť infekciu COVID-19.